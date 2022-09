Adrian Mutu îl pune în gardă pe Edi Iordănescu: „Federația nu e fericită cu astfel de rezultate”

Naționala României a remizat în Finlanda, 1-1, în Liga Națiunilor, rezultat în urma căruia rămâne pe ultimul loc în Grupa B3.

Două variante pentru naționala României să scape de locul 4

Tricolorii întâlnesc, luni, Bosnia-Herțegovina, pe Stadionul Rapid-Giulești, de la ora 21:45. Pentru a nu retrograda în a treia serie valorică, elevii lui Edi Iordănescu au nevoie și de ajutorul celor din Muntenegru.

În acest moment, Bosnia-Herțegovina are 11 p și este promovată în prima serie valorică, Muntenegru a adunat 7 p, Finlanda are 5 p, iar România are 4p.

Pentru a scăpa de ultimul loc, tricolorii au două variante: fie înving și Finlanda nu câștigă, fie remizează și Finlanda pierde. În această ultimă situație, România și Finlanda ar avea același număr de puncte, dar tricolorii sunt avantajați de rezultatele directe (1-0 și 1-1).

„Nu știu dacă e benefic să schimbăm antrenorii pe bandă rulantă”, spune Adrian Mutu

Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, acceptă că FRF nu este mulțumită cu rezultatele înregistrate de națională până acum, dar con sideră că Edi Iordănescu ar trbui păstrat în funcție.

„Aş putea să spun că Edi e de apreciat pentru riscul pe care şi l-a asumat. Ştia cu siguranţă, analizase tot ce s-a întâmplat la echipa naţională. Ştia că e un risc important pentru el şi cariera lui şi totuşi şi l-a asumat.

Să nu punem toate tunurile pe el şi să blamăm acest om, pentru că a venit cu inima deschisă, voia să facă ceva bun pentru echipa naţională.

Îi trebuie timp, asta spunea şi el, din păcate nu e la o echipă de club să poată să lucreze în fiecare zi cu echipa şi nici nu o să fie de acum încolo, trebuie să ştie. Dar poate dacă îi dăm timp şi mergem pe mâna lui poate va reuşi să construiască o echipă competitivă.

E un moment delicat pentru Edi Iordănescu, nici nu cred că e învățat cu astfel de momente. E foarte important ce vrea și Federația Română de Fotbal.

Nu știu dacă e benefic să schimbăm antrenorii pe bandă rulantă. Ar trebui să ne gândim la un proiect pe termen mai lung, poate să-i dăm șansa lui Edi să construiască o națională puternică.

Federația nu e fericită cu astfel de rezultate, presiunea este mare la nivel național, din partea tuturor, dar trebuie să construim. Trebuie să avem răbdare. Poate ar trebui să-i dăm credit selecționerului”, a declarat tehnicianul Rapidului, conform as.ro.