AFC Hermannstadt a confirmat despărțirea de Dani Coman! Ce mesaj a transmis fostul președinte

Fostul fotbalist Dănuţ Coman a demisionat din funcţia de preşedinte al FC Hermannstadt ca urmare a problemelor financiare cu care se confruntă gruparea sibiană.

Dani Coman regretă că a făcut promisiuni jucătorilor de la AFC Hermanndtadt care nu s-au putut onora

Anunţul a fost făcut într-un comunicat publicat pe pagina oficială de Facebook a clubului. „O veste tristă se revarsă în puterea nopții… Dani Coman a demisionat din funcția de președinte executiv al A.F.C. Hermannstadt!…”, au scris oficialii echipei din Superligă.

Cei de la AFC Hermannstadt au prezentat, „la cererea domniei sale”, mesajul de rămas bun al lui Dani Coman.

„Am sperat că revenirea în Superliga va reprezenta ‘declicul’ de care era și este atâta nevoie. Am tras câte semnale de alarmă am putut pentru ca munca jucătorilor, a staff-ului, a celor din club, să fie apreciată sau, mai bine spus, respectată așa cum merită!

Și, credeți-mă, au fost echipe de eșalon secund cu bani mai mulți cheltuiți decât FCH… Însă cu un grup unit, o adevărată familie (pot spune!), am reușit mult dorita promovare! De bugetele echipelor din Superligă, nici nu are rost să vorbim…

Am trăit cele mai dificile momente, paradoxal, nu când nu se obțineau rezultate, ci atunci când trebuia să merg în vestiar și să fac promisiuni care nu s-au putut onora. Te doare cel mai tare, pentru că le pierzi încrederea”, transmite fostul președinte al AFC Hermanndtadt.

Dani Coman spune că nu mai putea continua la AFC Hermanndtadt doar cu promisiuni, bune intenții și speranțe

Dani Coman le-a transmis jucătorilor să rămână uniți, iar suporterilor sibieni să fie alături de fotbaliști și echipă.

„Las echipa pe mâna unor profesioniști în fotbal, cu care am lucrat excelent și care pot continua fără probleme acest proiect, din punct de vedere sportiv. Din punct de vedere financiar, sper ca problemele să se rezolve, pentru ca altfel va fi foarte, foarte greu.

M-am simțit extraordinar alături de echipă, alături de staff, de patronat, am simțit că formăm un grup puternic, iar promovarea Sibiului chiar este o performanță.

De demersul meu, apelul meu la ajutor, cel pe care îl știți cu toții foarte bine, cred că ar fi beneficiat tot sportul sibian. Eu tot sper că orașul se va trezi la timp pentru a face din A.F.C. Hermannstadt cu adevărat un simbol!

Le mulţumesc tuturor și le țin pumnii! O parte din inima mea rămâne la Sibiu, cu siguranță, dar nu mai puteam continua doar cu promisiuni, bune intenții și speranțe…”, a mai precizat fostul portar.

Dani Coman trăgea un semnal de alarmă după meciul cu FC Botoșani din Etapa a 3-a

FC Hermannstadt a promovat pe 15 mai, după ce a remizat în ultima etapă din play-off-ul Ligii 2, pe teren propriu, cu CSA Steaua, 0-0.

Problemele financiare au apărut la scurt timp după reluarea pregătirilor, dar Dani Coman dădea asigurări că lucrurile nu se vor agrava. „Cât sunt eu aici nu se va ajunge într-o situație precară”, spunea el la începutul lui iulie.

După nici o lună, Dani Coman a decis să plece de la FC Hermannstadt, din cauza datoriilor clubului către jucători. La finalul lui august se vort „împlini” 3 luni de restanțe către jucători.

Fostul, de-acum, președinte al FC Hermannstadt a ieșit de mai multe ori în spațiul public pentru a determina oficialitățile să ajute echipa. În Etapa a 3-a din Superligă, echipa pregătită de Marius Măldărășanu remiza acasă, 1-1, cu FC Botoșani. După meci, Dani Coman a prezentat câteva dintre nemulțumirile pe care le are.