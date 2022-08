Primul președinte din Liga 1 care demisionează în acest sezon: „Am nevoie de timp să mă liniștesc”

Dani Coman, președintele echipei FC Hermannstadt, i-a anunțat pe jucătorii antrenați de Marius Măldărășanu că va renunța la funcție, din cauza datoriilor clubului către aceștia.

Dani Coman a confirmat că pleacă de la Hermannstadt: „Am nevoie de timp să mă liniștesc”

FC Hermannstadt a promovat pe 15 mai, după ce a remizat în ultima etapă din play-off-ul Ligii 2, pe teren propriu, cu CSA Steaua, 0-0.

Problemele financiare au apărut la scurt timp după reluarea pregătirilor, dar Dani Coman dădea asigurări că lucrurile nu se vor agrava. „Cât sunt eu aici nu se va ajunge într-o situație precară”, spunea el la începutul lui iulie.

După nici o lună, Dani Coman a decis să plece de la FC Hermannstadt, din cauza datoriilor clubului către jucători. La finalul lui august se vort „împlini” 3 luni de restanțe către jucători.

„Vreau să mă liniștesc. Îmi e greu. Am participat la construirea acestei echipe și acum am nevoie de timp să mă liniștesc”, a declarat fostul portar pentru gsp.ro.

Dani Coman trăgea un semnal de alarmă după meciul cu FC Botoșani din Etapa a 3-a

Fostul, de-acum, președinte al FC Hermannstadt a ieșit de mai multe ori în spațiul public pentru a determina oficialitățile să ajute echipa. În Etapa a 3-a din Superligă, echipa pregătită de Marius Măldărășanu remiza acasă, 1-1, cu FC Botoșani.

După meci, Dani Coman a prezentat câteva dintre nemulțumirile pe care le are. „De ce nu se pot deconta toți (n.r. – banii)? Sunt dați pe agenda sportivă, nu pot fi folosiți pentru salarii și pentru alte lucruri majore.

Nu vreau să intru în polemică cu nimeni, dacă am deranjat, nicio problemă, pleacă Dani Coman de la Sibiu. Nu am spus că cerem ajutorul doar autorităților locale, ci și oamenilor de afaceri din Sibiu. Bun, echipele finanțate exclusiv de primării, ceea ce nu se întâmplă la Sibiu, ar putea da un salariu mediu pe economie.

Atunci nu cred că cineva ar mai avea ceva de comentat. Se poate face un parteneriat public-privat cu primăria, poate intra ca membru în club.

Am fost sunat de doamna primar și joi ne vom întâlni. Nu cred că am dezinformat când am spus că echipa merită mai mult sprijin, mai mult interes din partea tuturor.

Știu discuțiile care au fost când echipa era în Liga 2 și se spunea: ‘Promovați’! De joi, putem discuta mai multe. E greu de spus ce se va întâmpla, cert e că lucrurile nu sunt normale”, a precizat fostul portar la naționalei României.