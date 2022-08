Primăria Sibiului îi răspunde lui Dani Coman printr-un comunicat cu limbaj de lemn: „Afirmațiile sunt eronate!”

FC Hermannstadt a terminat la egalitate cu FC Botoşani, 1-1, pe teren propriu, la Mediaş, în Etapa a treia din Superligă, iar după meci Dani Coman a spus lucrurilor pe nume.

Primăria Sibiu se laudă că a alocat sume pentru finanțarea activității sportive la echipă

Președintele echipei sibiene a recunoscut că echipa are mari probleme financiare, nu s-au mai plătit salariile din aprilie și îi este rușine să mai intre în vestiar să dea ochii cu jucătorii.

În replică, Primăria a emis un comunicat care conține un limbaj de lemn folosit acum mai bine de 3 decenii de către cei care doreau să anunțe îndeplinirea planului la hectar sau realizarea obiectivelor dintr-un cincinal în 4 ani și jumătate.

„Afirmațiile domnului Daniel Coman, președintele clubului FC Hermannstadt, cu privire la lipsa de sprijin financiar pentru club din partea autorităților locale, sunt eronate și dezinformează.

Primăria Sibiu a alocat constant, în fiecare an, sume pentru finanțarea activității sportive a clubului FC Hermannstadt, pentru categoriile de cheltuieli pe care legislația ne permite să le finanțăm din bani publici.

În ceea ce privește finanțarea activității sportive a acestui club, doar în ultimii patru ani, sumele pe care Primăria le-a pus la dispoziție clubului totalizează aproape 9 milioane de lei, FC Hermannstadt decontând mai puțin de jumătate, adică 3,8 milioane de lei. De altfel, Primăria Sibiu investește constant în sport și în facilități sportive.

Pe lângă investiția majoră de modernizare a Stadionului Municipal care va putea fi folosit nu doar de FC Hermannstadt, ci de orice echipă care face performanță, Primăria Sibiu construiește și alte spații pentru practicarea sportului.

Prin urmare, nu doar că suntem deschiși și implicați în dezvoltarea sportului sibian ci, mai mult, sprijinim financiar substanțial desfășurarea activităților sportive din oraș”, se arată în comunicatul Primăriei din Sibiu, emis pentru Digi Sport.

Dani Coman este dispus să plece de la FC Hermannstadt dacă deranjează

Contactat de postul de televiziune, președintele FC Hermannstadt a continuat să susțină că lucrurile care se întâmplă la echipă nu sunt normale.

„De ce nu se pot deconta toți? Sunt dați pe agenda sportivă, nu pot fi folosiți pentru salarii și pentru alte lucruri majore. Nu vreau să intru în polemică cu nimeni, dacă am deranjat, nicio problemă, pleacă Dani Coman de la Sibiu.

Nu am spus că cerem ajutorul doar autorităților locale, ci și oamenilor de afaceri din Sibiu. Bun, echipele finanțate exclusiv de primării, ceea ce nu se întâmplă la Sibiu, ar putea da un salariu mediu pe economie.

Atunci nu cred că cineva ar mai avea ceva de comentat. Se poate face un parteneriat public-privat cu primăria, poate intra ca membru în club.

Am fost sunat de doamna primar și joi ne vom întâlni. Nu cred că am dezinformat când am spus că echipa merită mai mult sprijin, mai mult interes din partea tuturor.

Știu discuțiile care au fost când echipa era în Liga 2 și se spunea: ‘Promovați’! De joi, putem discuta mai multe. E greu de spus ce se va întâmpla, cert e că lucrurile nu sunt normale”, a precizat fostul portar la naționalei României.

„Dacă vreau găsesc bani, așa cum am făcut la Astra”, a transmis Dani Coman

Dani Coman este convins că lucrurile se vor schimba când echipa va reveni la Sibiu, după ce a jucat o bună perioadă de timp la Mioveni.

„De când am intrat în fotbal nu a existat zi de întârziere la salarii, la furnizor, la nimic. Și la Sibiu sunt privați, e echipa lor. Cât au putut au finanțat, din păcate, pandemia, războiul din Ucraina, au făcut ca afacerile să nu mai meargă la fel și au probleme.

De aia am cerut ajutorul autorităților pentru că e echipa Sibiului. Când această echipă va fi la Sibiu, sunt convins că vor veni 10.000 de oameni la meci.

Într-o lună jumătate-două, se va termina stadionul. Se vor găsi bani, avem nevoie să mergem mai departe. Ultimul salariu pe care l-au luat jucătorii și angajații a fost pe luna aprilie.

Dacă voi mai avea motivație, voi găsi soluții. Dacă simt că echipa asta va avea susținere și nu neapărat financiară. Dacă vreau găsesc bani, așa cum am făcut la Astra”, a mai transmis Dani Coman.