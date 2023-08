Ahmed Bani nu renunță la fotbalul frumos! Ce a spus după un nou eșec în Liga 1: „Noi mereu jucăm la victorie. Nu e un nivel prea ridicat!”

Dinamo a mai pierdut un meci în Liga 1 în acest sezon și se află pe ultimul loc. „Câinii” au cedat în etapa a 3-a, acasă, cu Sepsi OSK (0-3).

Ahmed Bani, tânărul jucător al bucureștenilor, a oferit o primă reacție după meci. Iată ce a spus.

„Ce pot să zic? Eu nu vreau să mai spun că jucăm bine, că… Rămân la ideea că noi încercăm să practicăm un fotbal frumos, ne străduim destul de tare pe teren, dar din păcate astea sunt rezultatele.

Credeţi că noi suntem fericiţi că am pierdut cu 0-3? Au dat trei goluri şi asta a contat. Mister a zis că nu are ce să ne reproşeze, noi încercăm să practicăm ce ne spune, dar nu suntem fericiţi că am ratat cele trei puncte şi în seara asta.

Poate ne lipseşte şi încrederea în faţă, nu suntem inspiraţi, n-am o explicaţie în momentul de faţă. Noi o să încercăm să câştigăm toate meciurile rămase şi atâta tot.

Noi mereu jucăm la victorie. Nu e un nivel prea ridicat, eu zic că avem o echipă bună şi o să facem faţă cu brio în Superliga”, a spus Bani, după eșecul cu Sespi.