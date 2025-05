Ce regret are Gabi Enache înainte ”să agațe ghetele în cui”: ”S-a întâmplat cam prematur”

Gabi Enache, care în trecut a evoluat pentru Astra, FCSB și Partizan Belgrad, este liber de contract din 2023.

Cu toate acestea, jucătorul a dezvăluit că își dorește să mai poată juca cel puțin patru ani de acum înainte.

Enache a subliniat că regretul său este faptul că nu a mai fost legitimat la niciun club în ultimii doi ani.

De asemenea, fotbalistul a precizat că și-ar dori să aibă un post de conducere la un club după ce se retrage din fotbal.

”Eu sunt foarte mândru de cariera mea. Am ajuns la cel mai înalt nivel în România. Am jucat la echipe puternice din străinătate, la echipa națională. Singurul meu regret, sper să nu se termine aici. Mai am niște discuții.

Sunt puțin restrâns, pentru că nu mai vreau să plec din București. Acum am și alte priorități, cu copiii și business-urile. Sunt foarte mândru de cariera mea și de tot ce am realizat.

Singurul meu regret este că s-a întâmplat cam prematur. La stilul meu de viață… Eu sunt vegetarian de cinci ani și jumătate. Am mare grijă de sănătatea mea, de antrenamente, de absolut totul.

Simt că mai pot minimum patru ani de zile. Am luat totul cum a venit, dar îmi este greu. Am niște discuții, dar cam slab. Nu mă văd antrenor. Îmi place mai mult pe partea administrativă, de conducere.

Am terminat și cursurile de team-manager. Acum m-am înscris la Facultatea de Management Sportiv. Mi-ar plăcea directort sportiv, general sau președinte. Îmi place mult pe partea de conducere.

Vreau să elimin tot ce am trăit eu rău. Pe partea de organizare în România, FCSB e numărul 1, de la aprecierea jucătorului, condițiile. Și la echipele de afară am văzut lucruri care m-au încântat la maximum.

Jucătorul trebuie să se gândească numai la fotbal, nu să aibă grija banilor, de copil la grădiniță, de chirii. Sunt oameni competenți care să se ocupe de lucrurile acestea.

Patronii trebuie să angajeze oameni care să se ocupe de partea asta”, a spus Gabi Enache, într-un interviu acordat celor de la Digi Sport.