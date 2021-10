,,Ai băgat bani, te-ai dus acolo, ne-ai neglijat pe noi!” Fotbalistul care s-a rupt de familie din cauza datoriilor

A jucat pentru formaţia patronată de Gigi Becali în trecut, iar acum a fugit din ţară din cauza datoriilor. Mai mult, din cauza unei echipe de fotbal şi-a neglijat famjlia şi a ajuns să divorţeze.

Bănel Nicoliţă, fost internaţional, a mărturisit că a divorţat de Cristina, fosta soţie, din cauza sa, pentru că a ales să se implice la Făurei, echipa din oraşul natal. Acum, din cauza implicării la echipă, fostul fotbalist a ajuns să aibă datorii la cămătari, iar din cauza acestui lucru a fugit în America.

,,Divorțul l-am făcut din cauza mea. Mi-am dorit foarte mult să fac ceva la Făurei, am venit aici. Fosta soție nu a fost de acord. Am investit și bani, sentimente, mai multe chestii. Atunci a trebuit să renunț puțin la familie, să stacs fauu mai mult aici, la Făurei, să vin la antrenamente. Normal că după un an, doi, a venit și scandalul. «Ai băgat bani acolo, te-ai dus acolo, ne-ai neglijat pe noi».

Asta a fost problema, motivul divorțului. Mi-a spus că dacă plec la Făurei, divorțăm. Eu am zis «OK». Eu sunt mai nebun, iubesc fotbalul, el mi-a dat tot ce am și vreau să dau și eu înapoi cât pot. Îmi asum toate greșelile, sunt vinovat.”, a declarat Bănel Nicoliţă, pentru Fanatik.