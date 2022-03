Antrenorul celor de la UTA nu poate fi deplin mulțumit chiar și după ce echipa sa a reușit o demonstrație de forță la debutul în play-out.

Golgheterul arădenilor, David Miculescu, s-a accidentat și a fost înlocuit în minutul 65, iar Ionuț Badea speră că absența sa să fie de scurtă durată.

„A fost o temperatură scăzută, prin mișcările pe care le-a făcut, el a ajuns repede în fața porții și asta a presupus și un joc mai în viteză, un ritm mai ridicat, au fost jucători care au trecut peste 300 de metri de sprint azi, ceea ce înseamnă mult peste media Ligii 1 și pe undeva era de așteptat.

Sper să fie doar o crampă, dar vedem. Nu aș ierarhiza deloc un asemena clasament, cele 3 sunt la fel de importante indiferent cu ce echipă jucăm. Cu atât mai important este că avem liniște să pregătim următorul meci”, a declarat tehnicianul la sfârșitul întâlnirii din prima etapă a play-out-ului.

UTA nu a depus licența de participare pentru sezonul trecut al cupelor europene, dar în această stagiune vizează barajul pentru calificarea în Conference League.

„Era important pentru noi să pregătim foarte bine acest joc, s-a întâmplat acest lucru, în ideea în care poate am ucis din start ambițiile lor. Am reușit să-i anihilăm din start, ceea ce ne-a făcut jocul mai ușor. Am avut și eficiență, mă bucur că, din 5 meciuri jucate acasă, am putut să oferim publicului arădean 4 victorii și un egal.

Era important să avem continuitate. Ne-am adaptat foarte bine la ceea ce ne-a oferit adversarul, am riscat mai mult, știam că nu există atât de multă calitate încât să putem fi surprinși în vâltoarea jocului. Am riscat cu bună știință și ne-a ieșit”, a încheiat Ionuț Badea.