Alex Mitriţă, discurs de învingător: ,,Nu aveam cum să nu câştigăm după meciul făcut în Germania”

Alex Mitriţă, jucătorul naţionalei de fotbal a României, a reacţionat la finalul jocului cu Armenia din preliminariile Campionatului Mondial ce va avea loc în 2022, în Qatar, terminat cu o victorie la limită, scor 1-0.

Unicul gol al partidei ce a avut loc în Ghencea a fost marcat de către jucătorul lui PAOK Salonic, Alexandru Mitriţă. Acesta, fiind cel mai scund jucător de pe teren, a marcat cu o lovitură de cap, în minutul 26, din centrarea lui Răzvan Marin.

La finalul jocului cu Armenia din Ghencea, Alex Mitriţă a declara că România nu avea cum să nu câştige meciul de la Bucureşti după ce a prestat un joc solid şi în Germania

,,Este o victorie importantă, eu zic că nu aveam cum să nu câștigăm după meciul făcut în Germania. Am avut o atitudine și o determinare excelentă, s-a văzut și în seara acasta, am controlat foarte bine jocul și eu zic că merităm victoria.

Din cauza aceasta fotbalul este foarte frumos, sunt momente în care ești jos, la pământ, în care suferi, după vin momente foarte bune, în care ești fericit, te bucuri și pentru asta iubim fotbalul.

Sunt fericit că am câștigat, apoi pentru că am marcat după un an de pauză la echipa națională. Sper să continui să marchez, să ajut echipa și de ce nu, următoarea convocare să fie din nou aici.

Nu știam că sunt primul jucător al naționalei care a înscris primul gol din Ghencea. Și pe Oblemenco la fel. Sunt bucuros, la fiecare echipă am avut multe de învățat, acum la PAOK am la fel de multe, am crescut mult psihic și sunt bucuros că mă aflu într-o formă bună.

Mă înțeleg foarte bine cu Mister (n.r Răzvan Lucescu). M-a ajutat foarte mult, după ce nu am avut o perioadă foarte bună în Arabia Saudită, el m-a pus pe picioare. Rămâne între noi ce mi-a spus înainte să vin aici.

Atitudinea avută în cele două meciuri, cu siguranță dacă o vom transmite și pentru următoarele partide nu vom avea probleme.’‘, a declarat Alex Mitriţă, pentru ProTV.

În urma acestui rezultat, România ocupă locul 2 în clasamentul Grupei J, cu 13 puncte acumulate din 8 partide disputate până acum.