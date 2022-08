Alexandru Chipciu a luat în calcul să joace la Rapid! Care a fost motivul pentru care a renunțat

“U” Cluj-Napoca întâlnește, în această seară, în deplasare, Rapid, în Etapa a 8-a. Alexandru Chipciu a dezvăluit că s-a gândit la varianta de a juca la echipa alb-vișinie.

Alexandru Chipciu a glumit cu Adrian Mutu ce ar fi însemnat pentru fanii Rapidului ca jucătorul să ajungă în Giulești

Nou promovată pe prima scenă, după ce a câștigat barajul pentru Liga 1 cu Dinamo, “U” Cluj-Napoca nu a câștigat niciun meci în cele 7 etape scurse până acum.

Șansele să o facă în această seară sunt destul de mici, având în vedere că Rapid e neînvinsă pe teren propriu. Mijlocașul Alexandru Chipciu a vorbit despre relația pe care o are cu Adrian Mutu, antrenorul giuleștenilor.

„L-am prins şi jucător la naţională, am jucat 5-10 meciuri, pentru că erau ultimele meciuri din cariera de fotbalist, Şi ţin minte chiar când am debutat, mi-a părut rău, pentru că a avut o escapada atunci, în San Marino, şi urma să joc în atac cu el şi cu Torje în stânga.

Şi el nu a mai jucat, pentru că a avut acea escapadă şi eram supărat. Apoi am dezvoltat o relaţie foarte ok cu el, am vorbit de multe ori, când a fost la Craiova, am avut un moment când eram la CFR şi a dorit să mă ia acolo.

Chiar glumeam cu el ce ar fi însemnat să mă duc cu el la Rapid, ce ar fi însemnat cu suporterii acolo, glumind, nu se punea problema. E un antrenor foarte bun, foarte inteligent ca persoană.

A avut şi antrenori mari, nu e o surpriză să reuşească, plus că e un antrenor dedicat, căruia îi place să joace fotbal. Ca fotbalişti nu ne putem compara, pentru că el a fost zeu pentru România, a jucat pentru echipe foarte mari”, a declarat Alex Chipciu, pentru Orange Sport.