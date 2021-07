Alexandru Ioniță, declarație incendiară în cazul scandalului de dopaj: „Am făcut vitaminele înainte de acel meci”

Alexandru Ioniță (26 de ani) a vorbit despre acuzațiile de dopaj. Alături de jucătorul lui CFR Cluj au mai fost implicați în scandal și foștii săi colegi de la Astra, Kehinde Fatai și Takayuki Seto.

Ioniță a declarat că a luat substanțele respective, pentru a-i face reclamă clinicii soției fostului său coechipier de la Astra Giurgiu, Kehinde Fatai.

”Fatai a venit și a spus deschis în vestiar. Am mers acolo cu scopul de a atrage clienți pentru soția sa. Am fost, am făcut vitaminele, am jucat cu Viitorul, ne-au bătut cu 4-1. Am făcut vitaminele înainte de acel meci. Cu ce m-au ajutat vitaminele? Nu am jucat nimic.

După meci au venit și au spus că vor să aibă o discuțe neoficială cu noi. Ne-au înregistrat, fără să ne zică. Eu mă gândeam că nu ne cred că am făcut vitamine, ci că am băgat substanțe interzise. Știam de ibuprofen, de cocaină și alte substanțe, dar nu mă gândeam niciodată la vitamine”, a declarat Alexandru Ioniță, pentru as.ro.

Ioniță consideră că suspendarea de un an este prea dură. Din luna septembrie, acesta va putea juca din nou fotbal.

”Jucătorul de la Dinamo care a fost prins cu cocaină a luat trei luni, mie mi-au dat un an. Când au venit și ne-au întrebat eu am vorbit deschis. Avem foaie de la clinică. Am făcut 100ml, cantitatea legală.

Mulți poate mă consideră nebun. Nu cunosc procedurile. Am stat trei luni de zile, nu am făcut nimic, după am recunoscut, după mi-am retras declarația. Am făcut asta pentru că nu cunosc procedurile. Ni s-a spus că au destule probe împotriva noastră și că risc patru ani și am zis OK.

Dacă voi ziceți așa și vreți să recunosc mai mult decât am făcut, zic așa, pentru a primi clemență, să nu risc patru ani. Ai voie doar 100 ml, cu acordul medicului, noi 100 am făcut. Sunt suspendat un an.

Nu am voie cu antrenori cu licență, nu am voie în baze sportive. Trebuie să mă antrenez în parcuri și la sala de forță. Totul ca să te scoată din circuit cu orice preț”, a adăugat Alexandru Ioniță.

