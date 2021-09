Alexandru Tudor, actual angajat al FCSB şi fost arbitru, recunoaşte că a favorizat echipa lui Gigi Becali într-un derby din anul 2008, cu CFR Cluj.

La 13 ani de la acel meci câştigat de formaţia ,,roş-albastră”, scor 3-1, Alexandru Tudor a dezvăluit că a luat o decizie eronată, care a favorizat-o pe echipa lui Gigi Becali.

Fostul ecuson FIFA dezvăluie că la o fază petrecută în careul echipei patronate de Gigi Becali trebuia să acorde lovitură de la 11 metri pentru CFR, însă a acordat lovitură de la colţ în cele din urmă.

,,Am avut până la pauză un meci perfect, căpitanii mă respectau, echipele se comportau impecabil, jocul era cursiv, foarte frumos. Intrând cu senzația asta de suficiență, de a putea controla orice și de a crede că poți face treaba asta de unul singur, m-am dus la pauză și m-am relaxat.

M-am întors cu lipsă de concentrare. Și prin minutul 50 i-am spus arbitrului de rezervă: «Nu-l pui tu pe Andone să stea jos?». Adică mă ocupam de lucruri colaterale jocului

Și în clipa aia, fundașul central de la CFR Cluj dă o diagonală de 60 de metri, Semedo se întâlnește cu portarul Zapata la 55 de metri de mine și eu văd corner, dar toată lumea știe că a fost penalty!!!

De acolo s-a spart toată această chestiune. În momentul respectiv n-am realizat că e un câștig, această mare lovitură pe care o simțeam. Mi s-a distrus tot soclul de om cinstit, de om puternic care poate gestiona orice tip de meci.

După acest meci, care s-a lăsat cu un scandal imens, am ajuns la Sfântul Munte. Și în momentul când am ajuns acolo m-am întâlnit cu un părinte care mi-a transmis gândul lui Dumnezeu prin gura lui. Am întrebat: «Noi, arbitrii, ce trebuie să facem?». Eram trei. El a închis ochii, s-a rugat și am simțit schimbarea de 90 de grade.

«Dumneata știi ce înseamnă Liturghie? Ce fac eu în altar dumneata ai datoria să faci pe teren. Trebuie să te pregătești ca un preot, să te spovedești, să te împărtășești la fiecare meci ca să aduci duhul lui Dumnezeu pe teren. Trebuie să te rogi pentru jucători, pentru spectatori, pentru antrenori, pentru toată lumea. Trebuie să aduci acest duh pe teren». Și-am rămas șocat!.’‘, a declarat Alexandru Tudor, pentru Doxologia.ro.

