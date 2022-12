Alibec a dezvăluit că Hagi i-a revitalizat cariera: ”De asta am ales să vin aici!”

Gică Hagi este recunoscut pentru faptul că repună jucătorii pe picioare.

A fost și cazul lui Alibec, car nu a mai impresinat după experiența la CFR și perioada din Grecia.

Denis Alibec susține că Hagi l-a repus pe picioare.

”Eu mereu când am fost acasă m-am simțit foarte bine! Știți că am mai fost o dată cu domnul Hagi și de aceea am ales să vin aici, pentru că știam că o să mă pună pe picioare.

M-a convins să dau totul pe teren, pentru că asta mi-a spus când am venit. Dacă vin aici, trebuie să mă țin după el, să tin pasul cu el”, a spus Denis Alibec, la Orange Sport.