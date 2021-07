Alibec, primele cuvinte după întoarcerea în Liga 1! Ce spune despre venirea lui Budescu la CFR

Atacantul român în vârstă de 30 de ani se va întoarce în Liga 1 și va evolua pentru CFR Cluj, sub comanda lui Marius Șumudică!

Ardelenii au mai dat o lovitură în această vară și au reușit să îl convingă pe fostul fotbalist al celor de la Astra Giurgiu și FCSB să se alăture campioanei României din ultimele patru sezoane. Deși Șumudică mărturisea în urmă cu puțină vreme că sunt șanse minime ca Alibec să plece din Turcia, acum, fotbalistul a ajuns deja în România și este gata să se bată pentru toate obiectivele cu noua sa echipă.

Denis Alibec a ajuns în cursul serii trecute în țară și a oferit primele declarații din postura de jucător al celor de la CFR Cluj. Acesta a mărturisit că vrea să lupte pe toate fronturile în noul sezon și a ținut să îi „taxeze” și pe cei de la FCSB, care au spus că vor să câștige campionatul în acest an. Totodată, Alibec a dezvăluit și că a vorbit cu Budescu, căruia i-a propus să se alăture și el „feroviarilor”.

„Vrem să ne calificăm în Champions League sau Conference League și să ne batem la campionat. Am venit să îi ajut, să facem performanță foarte bună în continuare. Am vorbit cu Budescu, i-am propus să vină, dar mi-a spus că mai are contract și nu poate să plece de acolo. Mi-aș dori să vină și el, dar nu este decizia mea, poate pe viitor. (n.r. despre FCSB și lupta la campionat) Așa au spus în fiecare an. Cine e mai bun să câștige!”, a spus Alibec, în aeroport.