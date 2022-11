Amintiri cu tricolorii după 28 de ani: „Mi-a ars scalpul, dar aș face-o din nou”

Fostul internațional Liviu Ciobotariu a dezvăluit că vopseaua folosită la CM 1998, când tricolorii s-au vopsit blond, i-a ars scalpul.

„Mi-a ars scalpul, dar aș face-o din nou”, a recunoscut Liviu Ciobotariu

Ultima prezență a naționalei de fotbal a României la un Campionat Mondial datează din 1998. Tricolorii au fost în Grupa G, alături de Camerun, Anglia și Tunisia. Înaintea competiției, elevii lui Anghel Iordănescu au convenit să se vopsească toți blond dacă se califică în optimi după primele două meciuri.

România a învins Columbia cu 1-0, după golul lui Adrian Ilie din secunde de prelungire ale primei reprize, și Anglia cu 2-1. Același Adrian Ilie a deschis scorul în minutul 47, Michael Owen a egalat în minutul 85, dar Dan petrescu a înscris golul victoriei în ultimele secunde.

Ca urmare, la meciul cu Tunisia toți jucătorii aveau podoaba capilară galbenă. Convenția fusese ca și selecționerul Anghel Iordănescu să se facă blond, dar acesta a renunțat, însă s-a tuns foarte scurt.

„Poza de dinaintea meciului cu Tunisia o am înrămată în tablou. Cea mai frumoasă experienţă este de a participa la un turneu final.

Sunt mândru că am făcut parte din această echipă şi am participat la un campionat mondial. Când mă uit la Cupa Mondială îmi aduc aminte de experienţa pe care am avut-o, pe care am trăit-o.

Eu nu am regretat-o, doar în anumite momente. În momentul în care ne-am vopsit, au venit nişte doamne de acolo de la Paris, cel mai bun salon de coafură.

Am avut probleme mari după ce m-am vopsit, pentru că ulterior am aflat de la soţie că am stat foarte mult cu vopseaua în cap şi cu chimicalele acelea şi la câteva zile, când dădeam cu pieptenul sau cu mâna îmi cădeau cojiţe pline de sânge.

Mi-a ars scalpul şi am avut probleme! Nu am regretat, nu mi-a părut rău. Dacă echipă ar spune dacă ne calificăm sau avem un obiectiv undeva, să ne vopsim, aş face-o”, a declarat Liviu Ciobotariu pentru Orange Sport.