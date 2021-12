Amintiri din copilărie cu Dumitru Dragomir: ,,Mi-a băgat mama o ţigară aprinsă pe gât la 10 ani”

Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a povestit o întâmplare din copilărie pe care foarte puţini au auzit-o până în acest moment.

Fostul şef de la LPF dezvăluie că la vârsta de 10 ani mama sa l-a prins că fuma, iar în acel moment i-a bagat ţigara pe gât. Dumitru Dragomir a mărturisit şi cum a ajuns să nu mai pună gura pe alcool.

,,Aveam vreo 10 ani când mi-a băgat mama o țigară aprinsă pe gât, după ce m-a prins fumând. Legat de băut, la Bălcești, la o pomană, mi-au dat copiii să beau țuică. Am băut, m-am îmbătat, am vomitat și, de atunci, n-am mai pus băutură în gură.

Am fugit de acasă din cauza sărăciei și a muncii. De când se lumina și până apunea soarele, trebuia să muncesc. Am făcut bine că am plecat de acasă. Nu m-am întors tot acasă, până la urmă?

Eram un rebel, un copil rebel. Am fost născut într-o comună, Bălcești, cu mulți copii isteți. Eu m-am înconjurat toată viața de oameni deștepți, până la vârsta asta.”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru Kanal D.