Analiza vicecampioanei, făcută de un fost jucător al roș-albaștrilor: „Nu sunt pregătiți pentru 90 de minute”

FCSB a remizat alb cu CS Mioveni cu o săptămână înainte să se dueleze cu principala rivala la titlu în returul sezonului regular al Ligii 1.

Alexandru Buziuc a jucat la echipa lui Toni Petrea în stagiunea precedentă, atunci când FCSB a pierdut titlul în play-off în fața ardelenilor.

„A fost bine din punct de vedere fizic pentru că am terminat fără probleme, fără accidentări, ținând cont de meciul cu Dinamo în care au fost câteva accidentări. A fost greu și pentru că trebuia să jucăm pe iarbă, dar a fost înghețat și ne-am mutat aici, nu eram obișnuiți și nici nu ne așteptam. E important că nu am luat gol, am jucat bine tactic. Acum trebuie să pregătim meciul oficial.

A arătat bine tabela dacă ținem cont că am jucat cu FCSB, dar a fost un meci amical și nu a contat așa de mult. S-au chinuit cu noi pentru că vin după o perioadă de cantonament, de acomodare. Cred că nu sunt pregătiți să joace un meci de 90 de minute. Cred că dacă fac o pregătire bună și sunt concentrați… Cred că titul o să se decidă la meciul cu CFR”, a declarat Alexandru Buziuc după amicalul împotriva bucureștenilor.

Antrenorul lui Buziuc, Alexandru Pelici, a fost mulțumit de prestația jucătorilor săi la partida contra urmăritoarei CFR-ului în clasament. Argeșenii vor debuta oficial împotriva Clinceniului în 2022.

„Nu analizăm prin prisma rezultatului, ci al jocului. Am făcut o primă repriză bună. Avem mulți jucători accidentați și trebuie să găsim soluții. Sperăm să reușim asta pentru că trebuie să luăm cele 3 puncte cu Clinceni. Am jucat cu una dintre cele mai bune echipe din România, o echipă care începe cu un meci de foc. Ne dă speranțe că putem și noi să începem bine campionatului. Jocul ne-a arătat că suntem pregătiți să începem bine”, a adăugat tehnicianul nou-promovatei.