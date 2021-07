După ce de mai bine de câteva luni se vorbeşte de o ruptură între Laurenţiu Reghecampf şi soţia sa, Anamaria Prodan a lămurit cum stau lucrurile în familia sa.

Despre un posibil divorţ între cei doi, Anamaria Prodan spune că a avut o discuţie pe această temă cu Laurenţiu Reghecampf. Dialogul a fost început chiar de impresara de jucători.

Anamaria Prodan a vorbit despre pozele care au apărut cu Laurenţiu Reghecampf din Deltă şi a dat pe faţă totul, cum stau lucrurile cu adevărat în familie.

,,Am rămas aceeasi femeie războinică, însă anumite situații trebuiesc rezolvate cu calm. Mi-am crescut copiii după anumite principii, am vrut ca ei să se dezvolte într-un mediu sănătos, fericit. Și eu și Reghe am luptat pentru asta. Cum ar fi ca eu să încep să îmi denigrez soțul, să-l fac în toate felurile, să îl înjur? Nu, nu pot, asta nu am sa fac niciodată. Ce e în sufletul meu rămâne în sufletul meu.

Copiii cei mari sunt plecați din țară și le spun mereu să nu citească ceea ce apare, să își vadă de tinerețea lor, de adolescență. Bebeto este încă mic, stă mereu la mine în brațe. I-am arătat că pe pozele din Deltă nu se vede figura tatălui său, a femeilor cu care a fost. El știe că tatăl lui a fost la grătar.

Pot să merg să jur pe orice icoană, la orice biserică, că eu și Reghecampf am avut o relație absolut normală, o căsnicie frumoasă în care ne-am sprijinit, ne-am crescut unul pe altul și ne-am iubit mult. Numai că fiind înconjurați de atâta ură, invidie, ispite și multe anturaje proaste, se poate întâmpla ca soțul meu, câteodată, să aibă o percepție greșită asupra lucrurilor. Știu despre aceste zvonuri, știu că și Gigi Becali a spus aceste lucruri peste tot.

Eu acum vorbesc în numele meu, numai al meu, cum am văzut și am simțit lucrurile. Eu nu sunt nici prostituată, nici swingeriță, nu caut să agăț bărbați cu bani. Eu am predat copiilor mei o conduită de viață sănătoasă, pe care nu aș putea niciodată să o încalc. Dacă soțul meu privește altfel lucrurile, atunci cred că ar trebui să îl întrebi pe el cum stau lucrurile din punctul lui de vedere.”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Playsport.

Ce a spus Anamaria Prodan despre presupusa amantă a lui Laurenţiu Reghecampf

,,Nu știu ce vreți să vă răspund la această întrebare. De ce nu o întrebați pe această fată? Eu vreau să întreb atât. Cine sunt eu în această în această societate? Sunt unul dintre cei mai mari luptători, o femeie cu o dârzenie și o mândrie ieșită din comun. Un om cu o dragoste pentru soț cum puțini bărbați trăiesc. Eu cred că atunci când presa aduce în lumina reflectoarelor o astfel de femeie, eu, Anamaria Prodan, trebuie să zic pas. Cine este, de exemplu Florentina Raiciu, ca să vorbesc eu despre ea?

Da, ai dreptate. Nu îmi rămâne decât să trag și eu niște concluzii. Că toate aceste femei care apar în viața lui Reghe nu vor decât faimă. Că na, nu te plimbi la brațul oricărui bărbat, nu e nea Gigel Geamantan, este Laurențiu Reghecampf.

Păi ce mai pot spune? Probabil că această femeie își dorește încă de când era mică să se apropie la măcar un milimetru din tot ceea ce înseamnă Anamaria Prodan. Și atunci vin și te întreb. Crezi că ar trebui să mă deranjez și să întorc privirea către așa ceva?

La un moment dat, văzând că tot apar și apar diverse femei, l-am întrebat pe Laurențiu dacă are ceva cu vreuna. Nu mai pot, nu se mai termină cu femeile. De fiecare dată se uită în ochii mei și spune că nu le cunoaște. Sau, râzând, mi-a spus că “nici măcar nu îmi mai aduc aminte”.

Prefer să ignor pentru că mintea și sufletul meu își doresc cu ardoare să rămână cu imaginea acelui Laurențiu care mă iubea dumnezeiește, care mă divinizează și acum. Știu, vei avea o altă părere, dar asta simt și cred eu. Că soțul meu este incapabil să își trădeze familia în adevăratul sens al cuvântului. Nu văd de ce un bărbat care și-a crescut fiii în spiritul tradiționalist al familiei, ar distruge acum totul în jurul lui pentru o femeie. Și nu orice femeie, ci una pe care o știe tot orașul. De ce și-ar face de râs copiii, soția, de ce s-ar compromite în fața unei țări întregi, pentru așa ceva? Nu pot să concep lucrul ăsta.

Oricâte aș afla, oricâte mi s-ar spune, nu pot să cred și să înțeleg. Mă hrănesc cu toate amintirile frumoase, cu toate planurile noastre, cu tot ceea ce am construit în toți acești ani. Asta înseamnă el pentru mine. Poate pare greu de înțeles, sunt conștientă. Aceste rânduri vor putea fi înțelese doar de oamenii care au trăit în viața asta o poveste de dragoste imensă, înălțătoare, ceva ce nu poate fi exprimat în cuvinte. Ceva mai presus de Raiciu, de “Gură de aur” și care mai sunt.

La mine nu se pune problema așa. Că nu divorțez de dragul anilor sau din cauza averii. Eu cred cu tărie că toată această perioadă este una trecătoare și că tot ceea ce se se întâmplă acum a fost pus la dospit. Și a crescut, a crescut…Numai că pe mine nu mă doboară nimic.”, a mai precizat Anamaria Prodan, pentru sursa citată.

Ce spune despre un posibil divorţ de Reghecampf

,,Da, am vorbit, dar eu sunt cea care a deschis subiectul pentru că așa sunt eu, temperamentală. Sunt o femeie geloasă și posesivă, îmi asum acest lucru.

Nu. Nici unul dintre copii nu ar accepta. Până nu aș avea certitudinea că nu mai poate fi făcut nimic, nu aș divorța. Eu cred cu tărie că totul va trece. Dacă soțul meu vrea sa plece cu orice gură de aur sau orice altceva mai departe este treaba lui. Este decizia fiecărui om să-si aleagă drumul în viață ! Oamenii puternici caută și găsesc oportunități acolo unde alții renunță, ei primesc ca învățătură ceea ce alții consideră drept eșec. Iau decizii analizate, calculate și bine gândite. Dacă Laur va pleca, noi vom merge mai departe cu putere mai mare, cu multă demnitate. Chiar dacă de multe ori au sufletul pustiu, inima zdrobită și au o grămadă de probleme, oamenii puternici nu refuză să ofere ajutor celor care au nevoie de asta, se uită intotdeauna înainte.”, a încheiat Anamaria Prodan, pentru Playsport.

