Padrina se pregătește de raliu! Anamaria Prodan, senzații tari alături de un bărbat misterios – Vedeta nu a confirmat dacă formează un cuplu

Anamaria Prodan se află în Germania zilele acestea unde a fost văzută alături de un bărbat misterios. Este vorba de Nick Papis cu care s-a afișat pentru prima dată. Cei doi au putut fi văzut împreună peste tot în pregătirea raliului One Life.

Anamaria este deținătoarea unui Ferrari GT superb și va concura la raliul One Life. Băiețoasă din fire și pasionată de mașini puternice, Anamaria se antrenează în Germania, pe un R8,unde limita de viteză este mare. Mașina aparține slovenului Nick Papis care este și co-fondatorul raliului One Life.

Cei doi se afișează non-stop împreună și par mai fericiți ca niciodată însă nu au confirmat dacă sunt cu adevărat un cuplu în viața reală sau numai în mașina de raliu.

Multe filmări au sosit pe adresa redacției din stațiunea Predeal unde cei 2, împreună cu mulți prieteni, au poposit cu mașinile de raliu la hotel ELEXUS. Lumea s-a oprit pt fotografii cu vedeta și bineînțeles cu mașinile.

Nick Papis este un cunoscut afacerist, CEO-ul și cofondatorul raliului One Life Rally

Raliul one Life este un concept unic unde 100 de mașini spectaculoase din lume (numar limitat) participă anual. One Life este cel mai mare eveniment de networking din Europa! Drumurile importante din Europa sau podurile din Asia sunt special închise pentru raliul One Life. Evenimentul este grandios și spectaculos. Înscrierea anul acesta a fost de 10.000 euro pentru fiecare mașină care a concurat. Doritorii sunt selectați cu mare grija de fondator deoarece nu poate participa oricine. Selecția este făcută pe sprânceană deoarece pe lângă raliu, participanții au un program de socializare și business aparte.

Din imaginile postate se poate vedea cum Nick o înconjoară pe Anamaria Prodan cu multă dragoste și o învață tainele pilotajului. Anamaria a uitat de Reghecampf și a și anunțat că el e istorie de multă vreme si că nu vrea nici numele să i-l mai audă. La fel și copiii au declarat că tatăl lor a murit pentru ei și au “rămas cu câteva amintiri frumoase umbrite și alea de multă minciuna si golanie“. Se pare că soarele a ajuns pe strada Padrinei, cum o numesc de ani buni mulți bărbați. Astăzi Anamaria Prodan pare mai fericita ca niciodată.

