Andrei Burcă, despre NK Maribor, adversara din Conference League: „Este cea mai bună, are altă mentalitate”

CFR Cluj va întâlni joi NK Maribor pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, de la ora 20:00, în returul play-off-ului Europa Conference League.

„Orice campioană dintr-o ţară este cea mai bună”, a spus Ovidiu Burcă despre NK Maribor

În prima manşă, care s-a jucat în Slovenia, scorul a fost 0-0. Fundașul campioanei României, Andrei Burcă, a spus că gruparea ardeleană va disputa cea mai importantă partidă din acest an.

„Este o partidă importantă, cred că cea mai importantă partidă din acest an. O să fie un meci dificil, i-am simţit în tur.

Consider că am făcut o partidă bună, am avut o atitudine bună, păcat că nu am fructificat ocaziile pe care le-am avut, pentru că am făcut un presing bun şi am ştiut să ne apărăm.

Este campioana Sloveniei, trebuie să o respectăm. Eu gândesc aşa, orice echipă care este campioană într-o ţară este cea mai bună, are altă mentalitate, e altceva să fii campioană faţă de locurile 2-3-4. Noi trebuie să fim concentrați şi să intrăm foarte bine în meci”, a spus Andrei Burcă.

„Orice echipă îşi doreşte să joace în Europa”, recunoașe Andrei Burcă

Burcă a comentat şi faptul că NK Maribor a avut rezultate mai slabe în ultima vreme, care au dus la schimbarea antrenorului înaintea meciului din tur.

„Maribor e o echipă bună, tânără, care joacă un fotbal plăcut, dar totul depinde de noi, cel mai important e ce facem noi mâine, trebuie să ieşim învingători de pe teren, e important pentru noi şi pentru club.

Când treci printr-o lipsă de rezultate atunci îţi dai viaţa pe teren şi vrei să demonstrezi şi mai mult că nu aceasta este adevărata ta valoare. Orice echipă îşi doreşte să joace în Europa, sunt bani, e o altă expunere”, a încheiat el.