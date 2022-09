Andrei Burcă, la pământ după înfrângerea cu Sivasspor: „Nu-mi găsesc cuvintele! Domnul arbitru nu ştiu ce a fost cu dânsul în această seară!”

Campioana României, CFR Cluj, a fost învinsă pe teren propriu de turcii de la Sivasspor (0-1). Deși ardelenii au controlat partida, nu au fost în stare să întoarcă soarta meciului.

Andrei Burcă, fundașul CFR-ului, a oferit o primă reacție după meci. Jucătorul a fost vizibil afectat de rezultatul nefavorabil, dar și de deciziile arbitrului central.

„Domnul arbitru nu ştiu ce a fost cu dânsul în această seară!”

„O seară tristă pentru noi, pentru suporteri, pentru fotbalul românesc. Nu-mi găsesc cuvintele, pentru că am controlat partida, am avut ocaziile cele mai mari, am avut gol valabil. Domnul arbitru nu ştiu ce a fost cu dânsul în această seară. Nu căutăm alibiuri, trebuie să ne uităm mai mult la noi, pentru că au ajuns o dată în careu şi s-a făcut 1-0, apoi din nou ocazii, ocazii, am controlat toată partida şi nu am putut să o băgăm în poartă.

Asta trebuie să ne dea de gândit pe viitor. Trebuie să reflectăm un pic la ceea ce s-a întâmplat în această seară, pentru că nu trebuia să pierdem această partidă, orice s-ar fi întâmplat. Trebuia să marcăm, orice. Nu a mers nimic în această seară„, a declarat Burcă, după eșecul cu Sivasspor.

„Mâine ne trezim, ne spălăm puţin şi o luăm de la capăt!”

„Trebuie să muncim mai mult la antrenamente, să fim mai uniţi. Poate că în seara asta aşa a vrut Dumnezeu să fie. În această seară nu am reuşit să ţinem poarta intactă, nu am reuşit să marcăm. Ne pare rău, suntem trişti, pentru că, deşi am făcut o partidă foarte bună şi am dominat în totalitate adversarul, o echipă bună din Turcia, care e câştigătoarea cupei, la final tabela arată 1-0 pentru adversar.

Şi asta înseamnă că nu ne-am îndeplinit obiectivul. Mâine ne trezim, ne spălăm puţin şi o luăm de la capăt, pentru că ne aşteaptă luni o partidă dificilă, avem de recuperat puncte în campionat. Acesta trebuie să fie focusul de mâine până la partida de luni. Apoi vine o binemeritată pauză, pentru că am jucat într-un ritm intens şi avem nevoie pentru a ne reveni„, a mai spus fundașul campioanei României.