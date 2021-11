Andrei Burcă, la pământ după meciul cu Randers: ,,Suntem toţi dezamăgiţi de acest parcurs european”

Andrei Burcă, fundaşul celor de la CFR Cluj, a reacţionat după ce formaţia din Gruia a fost eliminată din Conference League, în urma înfrângerii din deplasare cu Randers, scor 1-2.

Fotbalistul ardelenilor a mărturisit după această campanie europeană ratată că toţi fotbaliştii echipei din Gruia sunt dezamăgiţi, pentru că toată lumea se aştepta la mai mult.

,,Suntem supăraţi că nu am reuşit să câştigăm, ne-am dorit asta foarte mult. Am încercat să câştigăm la 1-1, am plecat foarte mulţi pe atac, dar am luat acel gol din lovitură liberă.

Suntem toţi supăraţi, dezamăgiţi de acest parcurs european, ne aşteptam la mult mai multe reuşite în această grupă, dar acum este de prisos să vorbim.

Trebuie să ne regrupăm şi să câştigăm următorul meci, de luni. Mi se pare că suntem oameni mici dacă încercăm să ne ascundem după lipsa şansei sau astfel de treburi.

Trebuie să privim realitatea în faţă, nu a fost cel mai bun parcurs european. Nici în preliminarii nu a fost ce ne-am dorit, trebuie să recunoaştem. Veniserăm după 2 ani în care făcuserăm performanţe, am ieşit din grupa de Europa League.

Trebuie să fim bărbaţi, să ne privim în ochi, să ne strângem, să ne unim, pentru că ne aşteaptă un campionat foarte lung, este important să-l câştigăm.”, a declarat Andrei Burcă, după eliminarea CFR-ului din Conference League.