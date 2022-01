Andrei Burcă trage un semnal de alarmă: ,,În ritmul ăsta nu putem să câştigăm campionatul”

Andrei Burcă, fundaşul celor de la CFR Cluj, trage un semnal de alarmă după ce echipa din Gruia a remizat pe teren propriu cu FC Botoşani, scor 1-1.

Acesta transmite că echipa nu poate câştiga campionatul dacă se prezintă astfel şi în perioada următoare. Burcă aşteaptă o victorie în următoarea partidă de campionat.

,,Am controlat autoritar partida. Am avut şanse de 2-0, dar am primit iar gol şi nu trebuie să se întâmple asta. În ritmul ăsta nu putem să câştigăm campionatul. E o lege a compensaţiei, dar trebuie să ţinem capul sus şi să mergem sâmbătă la Craiova şi să câştigăm. Nu suntem liniştiţi deloc, am jucat cu intensitate. Am ratat, dar suntem o echipă şi trebuie să o scoatem la capăt. În ritmul acesta putem deveni din nou campioni”, a declarat Andrei Burcă, la finalul jocului cu FC Botoşani.

Cu acest rezultat, distanța dintre CFR Cluj și FCSB, principala urmăritoare, se reduce la opt puncte, iar lupta pentru titlu rămâne deschisă oricărui scenariu. În următoarea etapă, liderul se va deplasa în Bănie pentru confruntarea cu CSU Craiova.

De cealaltă parte, Botoșani rămâne pe locul patru, cu 38 de puncte, după 23 de etape. În runda viitoare, moldovenii vor primi vizita celor de la Dinamo.