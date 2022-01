Andrei Ivan, promisiune pentru fanii olteni la început de an: „E obligatoriu să ne revenim”

Golgehterul alb-albaștrilor din prima parte a campionatului speră ca el și coechipierii săi să poată șterge impresia lăsată după primele 21 de etape ale stagiunii actuale.

Craiova este abia pe locul 5, la egalitate de puncte cu ocupanta poziției a 7-a, ce nu mai garantează calificarea în play-off-ul Ligii 1. Acolo se află chiar Rapid, prima adversară a formației lui Laurențiu Reghecampf în 2022.

„2021 a fost un an foarte, foarte bun pentru mine. Sper ca și anul acesta să înscriu multe goluri pentru Universitatea. O să ne revenim, ne vom antrena bine, de asta suntem în Antalya, trebuie să începem bine campionatul. E obligatoriu. Am fost în picaj! Sperăm să ne revenim, n-am câștigat de 7 etape. Cred că pe 22, cu Rapid, trebuie să câștigăm.

Va fi însă greu, dar măcar jucăm acasă. Sperăm să vină și suporterii, asta ne-ar ajuta mult. Sincer, campionatul mi se pare mai puternic. Nu ai mult timp să stai cu mingea la tine, apar imediat mulți adversari pe lângă tine. Ca să zic așa, nu prea ai timp să respiri”, a declarat atacantul Craiovei pentru Gsp.

Ivan a atras prin evoluțiile de anul trecut din noua atenția unor echipe din străinătate. Fotbalistul de 25 de ani a mai evoluat „afară” în Rusia, la Krasnodar și în Austria, la Rapid Viena.

„Chiar nu știu despre așa ceva, ofertele le știu impresarii mei, nu eu. De ei depinde. La Krasnodar am avut ghinion. Când m-am dus acolo m-am accidentat. Am avut operație la inghinali, când am revenit nu am prins foarte multe meciuri.

Așa că am cerut să mă lase la Rapid Viena, unde am și jucat. Mi-a plăcut mult acolo! Am avut momente foarte bune, am jucat și în Europa League, însă am ajuns în play-out. O surpriză! Însă avuseserăm foarte multe meciuri și ne-a fost greu să ținem pasul și în campionat”, și-a adus aminte Ivan.