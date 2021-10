Andrei Prepeliță, după calificarea în sferturile Cupei României: „E plăcut să câștigi în ultimul minut”

FC Argeș s-a calificat în sferturile Cupei României după ce a învins-o cu 2-1 de Dinamo, într-un meci decis pe final.

Alb-roșii au deschis scorul, dar piteștenii au întors rezultatul în ultimul sfert de oră prin golurile lui Ișfan și Cristi Dumitru.

”E plăcut să câștigi în ultimul minut, dar am făcut un joc bun. O prima repriză pe care am controlat-o, apoi pe început de repriză, chiar îi avertizasem pe băieți, a venit o minge în spatele fundașilor si am primit gol. Apoi am început să presăm.

Le cer jucătorilor să joace în spații, în viteză, s-a văzut la pasa de la primul gol și demarcarea lui Ișfan. La golul al doilea, i-am strigat lui Dumitrașcu să joace la bara a doua pe Latovlevici, l-a ținut pe adversar, a pivotat, portarul a respins și Cristi Dumitru a fost unde trebuia”, a declarat Andrei Prepeliță după meci.