Andrei Prepeliță s-a apucat să învețe ca să-și ia licențele! Cum comentează suspendarea dată de FRF

Antrenorul Andrei Prepeliță a admis că decizia Federației Române de Fotbal de a-l suspenda a fost una corectă.

„Federaţia a procedat corect! Învăţ, îmi iau licenţele şi văd mai departe”, a spus Andrei Prepeliţă

Prepeliță a fost suspendat pe 15 decembrie de Comisia de Disciplină pentru 4 meciuri și amendat cu 6.800 de lei deoarece s-a comportat ca un antrenor la FC Argeș, deși nu are licență PRO.

În aceeași situație se află și actualul tehnician al grupării din Trivale, Marius Croitoru, care i-a luat locul lui Prepeliță pe 26 octombrie. Suspendările vor expira după Etapa a 25-a din Superligă, dar acest lucru nu schimbă situația celor 2, deoarece nu au licență PRO.

„Am avut câteva discuţii, două au fost mai avansate. Ultima discuţie pe care am avut-o a fost după sau înainte de Crăciun, atunci când am primit şi suspendarea de patru etape.

Am avut discuţii şi cu două echipe din străinătate, care nu au dorit fără licenţă. Dar, vă daţi seama, ce club ia un antrenor suspendat?!

Federaţia a procedat corect cu toţi care nu am avut, nu au aplicat regulamentul doar pentru mine, si ceilalţi au primit suspendare.

Dar ne-am asumat, important e ce am făcut, am avut rezultate bune şi în continuare învăţ, mă dezvolt, îmi iau licenţele şi văd mai departe”, a spus Prepeliţă, la Orange Sport.