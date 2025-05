Andrei Rațiu, desemnat cel mai bun fundaș dreapta din La Liga! Internaționalul român face echipă cu Yamal și Mbappe

Andrei Rațiu a avut parte de cel mai bun an al carierei. Fotbalistul celor de la Rayo Vallecano a fost desemnat fundașul dreapta al sezonului în La Liga. El a primit premiul chiar la antrenamente. În plus, el și-a făcut loc și în echipa sezonului în celebrul joc FC 25.

Andrei Rațiu, cel mai bun fundaș dreapta din La Liga!

Internaționalul român a devenit titular incontestabil la Rayo. Andrei Rațiu a impresionat pe toată lumea cu acțiunile sale pe flancul drept. Aproape în fiecare meci, el a reușit driblinguri de senzație pentru un fundaș și a înscris două goluri și a oferit 3 pase decisive.

Andrei Rațiu a fost unul dintre cei 10 fundași nominalizați la premiul pentru cel mai bun fundaș din La Liga, pe care l-a câștigat. Fanii l-au votat în număr mare, iar acum împarte un loc în echipa sezonului din campionatul Spaniei cu fotbaliști precum Yamal, Mbappé sau Raphinha.

Fundașul român a primit premiul chiar la antrenament. Colegii săi de echipă l-au felicitat pe Andrei Rațiu, care ar putea prinde, la finalul acestui sezon, un transfer de senzație. S-a scris despre interesul celor de la Barcelona sau Bayer Leverkusen.

În plus, pe lângă trofeul fizic, Andrei Rațiu a primit și un cartonaș special în celebrul simulator de fotbal FC 25. El a fost inclus în promoția Team of the Season. Și Adrian Șut, mijlocașul de la FCSB, a primit o astfel de nominalizare.