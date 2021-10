Anghel Iordănescu a vorbit despre viitorul fiului său la FCSB: „Sincer, chiar nu știu!”

Declarațiile date de patronul Gigi Becali în ultima perioadă au aruncat în aer relația cu antrenorul în vârstă de 43 de ani, care se aștepta la un mandat liniștit pe banca roș-albaștrilor!

FCSB merge ceas cu Edi Iordănescu pe bancă, însă afaceristul din Pipera nu este mulțumit de joc. Gigi Becali a dezvăluit în premieră pentru Realitatea Sportivă că vrea ca echipa sa să producă spectacol. Aceste lucruri l-au deranjat pe tehnicianul echipei, iar Anghel Iordănescu a vorbit despre situația fiului său și despre șansele acestuia de a mai continua la vicecampioana României.

”(n.r. va rezista Edi la FCSB?) Nu știu ce să vă spun. Sincer, chiar nu știu. Dacă mă întrebați pe mine, dacă ar avea experiența și mintea mea de acum, ar trebui să reziste, indiferent că zice patronul una, zic și eu alta. Să nu pună la inimă. Vă pot da un exemplu, o poveste micuță, scurtă. Aveam un patron, un șeic, în Arabia Saudită la Al Hilal.

La semnarea contractului i-am spus ’Domnule, am o rugăminte, să nu vii în cabină să începi să dai indicații înainte de meci, la pauza meciului’. ’Niciun fel de problemă, stai liniștit, nu o să mai vin, am înțeles că ești general, că dai ordine’, în sfârșit. Mi-a promis acest lucru, dar nu am fost precaut precum juniorul să trec totul în contract.

Și a început să vină, o dată mai reținut, a doua oară mai dezinvolt. La un meci la care eram conduși acasă a venit și el să dea indicații. A venit și cu un om de-ai lui care a adus portocale, banane, lămâi să dea la jucători în pauză, să le dea vitamine. Când am pus mâna pe lada aia și am dat cu ea spre ușă, spre cel care a venit, nu spre șeic, pentru că dacă dădeam spre el deja mă legau în secunda a doua.

Când am dat cu lada spre cel care a adus-o, câteva portocale și lămâi l-au lovit și pe șeic. A vrut să spună ceva și zic ’Nu, afară toată lumea’. După o lună, am fost și eu afară. Nu au contat rezultatele pentru că eu câștigasem Cupa Campionilor Asiei, Cupa Țărilor Arabe, Cupa Regelui. E bine să nu lași lucrurile să o ia razna”, a povestit Anghel Iordănescu, pentru Digi Sport.