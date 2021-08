Anghel Iordănescu, despre negocierile dintre Edi și FCSB: „Gigi Becali nu a fost niciodată așa!”

„Generalul” a vorbit despre culisele discuțiilor dintre fiul său și patronul FCSB-ului!

După ce Edward Iordănescu și Gigi Becali ar fi ajuns la un acord în ceea ce privește o colaborare la echipa roș-albastră, fostul selecționer al României a oferit prima reacție. „Tata Puiu” a dezvăluit că a rămas impresionat de felul în care s-a comportat patronul FCSB-ului și a mărturisit că acesta i-a cerut antrenorului în vârstă de 43 de ani să își treacă singur clauzele în contract.

„Nu este important ce îl sfătuiesc eu, important e ce va decide el. Din ce știu eu, sincer vă spun că niciodată Gigi Becali nu a fost așa de deschis, așa de cooperant în condițiile în care i-a spus ‘trece ce vrei tu, batem palma și să-i dai drumul la treabă’.

Mă refer la ‘trece ce vrei tu în contract’. Singurul lucru la care nu au discutat și nu a fost niciun fel de negociere a fost salariul. Salariul a fost cel care i l-a oferit Gigi Becali. Chiar i-a și spus la un moment dat că nu-l interesează câți bani primește, ci să facă performanță.

Am fost surprins, am avut o discuție dimineață cu Gigi Becali și am înțeles din discuțiile avute cu Edi că din toate punctele de vedere a fost extrem de deschis, extrem de cooperant. N-am văzut contractul, dar știu că își dorea să fie trecute niște lucruri expres”, a spus Iordănescu, potrivit Digi Sport.