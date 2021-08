Clauzele din contractul lui Iordănescu la FCSB! Gigi Becali: „Mi-am dat seama că sunt nebun”

Edward Iordănescu pare că este alesul patronului celor de la FCSB pentru preluarea băncii tehnice, după un start nereușit de sezon al echipei sub comanda lui Dinu Todoran!

După ce a anunțat că îl va prezenta mâine la antrenamentul echipei pe Iordănescu, acum, Gigi Becali a făcut publice detalii din înțelegerea cu tehnicianul. Afaceristul a fost de acord cu toate condițiile puse de acesta și a dezvăluit ce sumă va trebui să scoată din buzunar dacă se va decide să renunțe la serviciile fostului antrenor al celor de la CFR Cluj.

„El mi-a spus mie că va vorbi cu mine luni și marți nu mai am voie să-l sun. Mi-a spus că dacă vreau, vorbim luni, dar după, de marți, nu mai vorbim. A pus asta în contract. Așa am hotărât. Mi-am dat seama că sunt nebun. N-am ce să-i cer, știu sigur că va face. Nu i-am cerut nimic, are echipă. El trebuie să ia campionatul. Eu i-am că echipa este a lui. Trebuie să îmi valorifice jucătorii tineri. Nu știu cum face. Atât!

Contractul e făcut pe nouă luni. 500.000 de euro dacă reziliez contractul unilateral. Dacă-l dau afară, trebuie să plătesc. Are dreptul să reziliere unilateral, dacă-i cer ceva. A spus că discutăm de clauze după nouă luni. El vrea 100.000 pentru campionat.

Are salariul pe care îl avea la CFR. Dacă vrea el să-l ridice, să-l ridice. I-am făcut tot, tot, tot. El va fi proprietarul echipei. I-am spus lui Argăseală să bage tot ce vrea el în contract”, a spus Gigi Becali, potrivit Digi Sport.