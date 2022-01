Anghel Iordănescu, despre numirea lui Edi ca selecționer: „A fost mai maleabil. M-am bucurat într-un final că a înțeles”

Edi Iordănescu a preluat postul de selecţioner al României. Poziţia rămăsese vacantă de la finalul lunii noiembrie a anului trecut, după ce Mirel Rădoi nu a vrut să mai continue.

Anghel Iordănescu s-a bucurat pentru numirea fiului său pe banca tehnică a primei reprezentative și că acesta a lăsat de la el în negocierile cu Federația în ceea ce privește contractul. ”Tata Puiu” a ținut să-i dea câteva sfaturi juniorului său.

Interesant este faptul că atât Edi, cât și Anghel Iordănescu au devenit selecționeri la vârsta de 43 de ani.

„Eu practic sunt părinte și nu am făcut altceva decât să mă bucur pentru el. Este o ‘problemă’ care ne bucură pe toți din familie. Am avut câteva discuții pe această temă. Sincer, de data asta nu am fost la fel de obiectiv cum am fost când vorbeam de alte proiecte.