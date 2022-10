Anton Petrea critică sistemul VAR după un penalty refuzat Chindiei: „A bătut vântul, nu a fost împiedicat”

Echipa Chindia Târgoviște a remizat pe teren propriu cu FC Botoșani, 2-2, în Etapa a 16-a a Ligii 1, meciul având loc la Ploiești.

„A bătut vântul, nu a fost împiedicat”, i-a ironizat Anton petrea pe cei din camera VAR

În minutul 80, atacantul Chindiei, Daniel Popa, a fost busculat în careul advers de portarul Eduard Pap, însă centralul a lăsat jocul să continue. Mai mult chiar, cei din camera VAR au verificat faza, dar nu au semnalat vreo infracțiune.

La final, antrenorul gazdelor, Anton Petrea, a ironizat activitatea celor din camera VAR. „A fost o partidă disputată, repriza a doua am suferit un pic. Am permis adversarului să aibă posesie, n-am fost agresivi.

E bine că am crezut până la final, am insistat și băieții au dovedit că pot în orice condiții. Nu vreau să comentez arbitrajul, în timpul meciului mai am trăiri, e normal să protestez, am luat cartonaș galben, dar nu vreau să vorbesc.

Eu cred că a fost penalty, chiar dacă nu a căzut. Dar dacă de la VAR au spus că nu a fost, înseamnă că a bătut vântul, nu a fost împiedicat. Asta e! Sunt tensionat, dacă nu aș avea emoții, înseamnă că nu aș trăi fenomenul. Poate ar trebui să fiu mai temperat.

VAR-ul ar trebui să ajute jocul, dar s-au întâmplat multe erori, poate de-asta nu suntem obișnuiți. Sunt încrezător după ultimele evoluții și rezultate”, a spus Petrea.