Antrenorul care regretă că a lucrat cu Gigi Becali la FCSB: „Am făcut greșeala vieții mele!”

FCSB a devenit de-a lungul timpului un adevărat malaxor de fotbaliști și antrenori, asta după ce patronul echipei s-a convins rapid că aceștia nu pot fi de ajutorul roș-albaștrilor!

Gigi Becali este recunoscut pentru lipsa de răbdare pe care o are cu angajații săi, iar ultima dovadă clară este cea a lui Edi Iordănescu. Tehnicianul în vârstă de 43 de ani a fost forțat să își întrerupă mandatul pe banca vicecampioanei României, după ce afaceristul nu a mai putut sta departe de implicarea în viața echipei.

Unul dintre antrenorii care au simțit pe propria piele ce înseamnă că lucrezi cu Gigi Becali a fost și Dorinel Munteanu, care regretă și acum că a acceptat să pregătească formația bucureșteană. Se întâmpla în 2008, atunci când „Munti” era adus de Becali, însă după doar opt meciuri avea să fie dat afară de finanțatorul FCSB-ului.

„„Știm cu toții ce se întâmplă la FCSB. Una dintre greșelile vieții mele a fost când am părăsit Universitatea Cluj. Era un proiect interesant, erau greutăți, dar vroiam să duc echipa în prima ligă. Dar am avut o slăbiciune, când m-a sunat patronul Stelei (n.n. FCSB) și am făcut o greșeală pe care am ajuns să o regret toată viața. Am venit și după opt meciuri am fost demis, așa, fără niciun argument. Nici măcar la telefon nu mi s-a zis, am aflat la televizor”, a recunoscut Dorinel Munteanu, conform playsport.ro.