O sportivă de la noi și-a văzut visul cu ochii: „Încă nu îmi vine să cred că am făcut imposibilul”

România va fi reprezentată de 22 de sportivi la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing. Printre ei se află și patinatoarea Mihaela Hogaș.

Ea va participa în probele de 500 și 1000 de metri din cadrul competișiei ce va debuta în capitala Chinei pe 4 februarie. Ea și-a asigurat pe ultima sută de metri biletul care să îi permită să fie prezentă la starul întrecerilor din Asia.

„Visul copilăriei mele a devenit realitate. Sunt foarte fericită că am reușit să calific România la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing 2022. Visul copilăriei mele devine realitate. Sunt foarte emoționată, și, deși am știut că am șanse reale, încă nu îmi vine să cred că am făcut imposibilul.

Vreau să mulțumesc echipei mele, fără ei nu aș fi ajuns în acest punct. Mulțumesc antrenorului Bogdan Stănescu, implicarea și determinarea lui ne-a făcut pe toți să fim sportivi profesioniști. Împreună am fost o echipă frumoasă și simt că sunt a doua mea familie, iar această calificare a venit în urma muncii tuturor”, a mărturisit fata pentru Play Sport.

Mihaela a devenit recordmenă națională grație performanțelor obținute luna trecută la etapele de Cupă Mondială de la Salt Lake City și Calgary. Cel mai proaspăt rezultat este însă clasarea pe locurile 14 și 15 la CE din Olanda de la începutul acestui an, exact în probele în care Mihaela va concura la Beijing.

„Nu mai am cuvinte, am așteptat atât de mult această calificare, un vis devenit realitate! Din 2008 și până în prezent, am făcut antrenamente zilnice, am muncit și am depus un efort continuu, pentru un singur țel, calificarea la Jocurile Olimpice! Am reușit, dar nu singuri. Au fost mulți care ne-au fost alături și care au crezut în noi!”, a punctat la rândul său antrenorul Bogdan Stănescu.