Antrenorul Universității Craiova: „Jocul nu a fost atât de rău”

Antrenorul Universității Craiova, Ivaylo Petev, a declarat, după înfrângere cu FCSB (0-2), a fost destul de iritat la sfârșitul meciului.

„Ce nu a mers astăzi? a fost întrebarea adresată bulgarului Ivaylo Petev, antrenorul Universității Craiova.

Petev a răspuns iritat: „Ați urmărit meciul? Am făcut două greșeli și le-am oferit șansa contraatacului. Jocul nu a fost atât de rău, mai ales în a doua repriză am avut 2-3 ocazii, dar nu am putut înscrie. (…)

Nu este ușor să primești două goluri din faze fixe într-un interval așa scurt, am intrat cu 0-2 la pauză, dar am încercat în partea a doua. Am avut 2-3 ocazii, dar nu am înscris”, a mai afirmat antrenorul principal al alb-albaștrilor.

Petev a explicat și de ce l-a schimbat pe Andrei Ivan la pauză. Titular în banda stângă, nouarul Craiovei i-a lăsat locul pe teren lui George Cîmpanu.

„Ivan a greșit multe faze simple, la calitatea lui. Trebuia să fie Mitriță astăzi, dar…”, a spus Petev la Digi Sport.