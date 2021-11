Anunțul momentului pentru Steaua și Dinamo: „Aș putea aduce acum 10 milioane de euro!”

Afirmația îi aparține lui Adrian Ghilă, un afacerist român, care în momentul de față este stabilit în Statele Unite ale Americii!

Acesta a dezvăluit că ar fi tentat să investească în sportul românesc, iar Steaua și Dinamo reprezintă prioritățile lui Adrian Ghilă. Afaceristul, care este originar din București, a declarat că ar fi dispus chiar în acest moment să investească 10 milioane de euro și știe de ce au nevoie cele două formații din Capitală.

„Sunt un copil născut și crescut în România, Drumul Taberei, fost handbalist și om de afaceri. Până acum am avut mai multe afaceri în SUA, dar acum vreau să încep să am afaceri și în România. Sunt plecat în SUA de aproape 16 ani, vin foarte des în România și văd multe oportunități aici.

Aș putea să investesc în fotbalul românesc. Ca și antreprenor am câștigat multe premii în America, am ieșit în Top 100 CEOs. Am jucat handbal la Steaua când eram mic, a fost extraordinar. Am învățat să pierd, a fost un lucru care m-a ajutat mult în viață.

Sunt tentat de niște echipe din România care au nevoie de un investitor, de o schimbare. În România vreau să fac o schimbare, nu vreau să-mi cresc averea. Orice român și-ar dori să dețină Steaua sau Dinamo. Cred că sunt nevoi diferite la fiecare club. Amândouă au potențial foarte, foarte mare. Au un palmares bun, au o istorie în spate. Trebuie să poți să faci ceva bun, să aduci ceva în plus.

Nu e ceva concret, vorbesc din exterior. La Steaua e nevoie de capital, de un buget pe următorii ani și de multă răbdare. Steaua este o echipă curată acum, cu potențial foarte mare. La Dinamo sunt lucruri din trecut care trebuie rezolvate, dar nu e ceva de speriat. Și aici ar fi nevoie de un buget sănătos pe următorii ani.

La amândouă ar fi nevoie de un plan pe câțiva ani, ca într-o afacere. Partea financiară o am, aș putea aduce acum 10 milioane de euro dacă ar fi nevoie. Dacă aș face pasul ăsta, aș vrea să ajut sportul românesc. Steaua și Dinamo sunt parte din istoria noastră și prin ele poți reabilita sportul”, a spus Adrian Ghilă, potrivit Digi Sport.