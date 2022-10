Arnold Garita a vorbit despre interesul celor de la FCSB: „Este mai interesant să joci la o echipă care evoluează în cupele europene!”

FCSB a pus ochii pe Arnold Garita, atacantul celor de la FC Argeș. Vârful l-a impresionat pe Gigi Becali, mai ales după ce a marcat în poarta lui Ștefan Târnovanu.

Se pare că interesul celor de la FCSB a ajuns și la urechile lui Garita. Iată ce a spus fotbalistul camerunez.

„Este mai interesant să joci la o echipă care evoluează în cupele europene!”

„Momentan, eu sunt concentrat pe ce am de făcut la Argeș și sper să câștigăm următorul meci. Nu am auzit de această ofertă, dar întotdeauna este mai interesant să joci la o echipă care evoluează în cupele europene. Deocamdată, eu mă concentrez pe ce am de făcut la Argeș, luna ianuarie e departe”, a declarat Garita, pentru GSP.ro.

În 12 meciuri pentru FC Argeș, Garita a marcat 4 goluri și a oferit un assist. La 27 de ani, este cotat de Transfermarkt la suma de 450 de mii de euro.