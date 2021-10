Atac devastator al Anamariei Prodan, după cererea de divorț a lui Reghecampf: „Am avut ce nu au cei care au stat lângă mine…în pantaloni” 

Anamaria Prodan a vorbit despre anunțul făcut de soțul său, Laurențiu Reghecampf, conform căruia a depus actele pentru divorț.

Aceasta a făcut mai multe remarci acide la adresa lui Reghecampf.

„El este tatăl copilului meu, nu o să vorbesc niciodată urât despre tatăl copilului meu, e ca și cum aș vorbi urât despre mine și despre copiii mei. Poate de-a lungul vieții am făcut niște greșeli sau nu am fost foarte atentă, dar promit că le repar și atât de mult cât am să pot, am să lupt pentru ca copiii mei să nu simtă nenorocirea asta și discuțiile astea, și să meargă și să crească demni, exact așa cum i-am învățat.

Să nu se împiedice de nimic în viață copiii, oricât de greu ar fi și oricât de mari ar fi nenorocirile și lăsăm legea să își spună cuvântul. Și avocații. Să vedem ce se vrea, cine vrea și cum se vrea, pentru că și noi aflăm cumva foarte multe lucruri din presă.

Nu știm exact care este adevărul, că într-o zi este un adevăr, în altă zi este un alt adevăr, dar de acum este mai bine, dacă mă cunoașteți pe mine. Dacă ar fi să o iau de la căpăt și să am încredere în soțul meu și să îi dau absolut totul pe mână, aș face la fel. Pentru că nimeni pe pământul ăsta nu se poate gândi că cineva poate să îți facă rău, cineva în care ai crezut, cineva cu care ai copii, cineva care e soarele vieții pentru familia ta.

O să văd, o să îmi descurc încet lucrurile, să văd despre ce e vorba și atunci o să pot să dau o declarație oficială tuturor, pentru că eu am avut ce nu au foarte mulți bărbați, sau mă rog, ce nu au cei care au stat lângă mine…în pantaloni.

Întotdeauna mi-am apărat familia cu prețul vieții, zic eu, și cu prețul prieteniilor distruse de-a lungul vieții, tocmai pentru a arăta că nimeni nu îmi atinge soțul sau familia.

Am văzut și noi aseară declarația din ziar a soțului, mi-a citit-o un prieten drag, în direct, cred că atunci apăruse, de câteva secunde. Sinceră să fiu, niciodată nu am știut care e adevărul, nici în momentul de față.

Nu știm adevărul, toată familia e puțin bulversată, pentru că nimeni nu știe de fapt care e minciuna, care-i adevărul, când se spune adevărul, când se minte. Dar o să le descurc, încet, încet. Încă mai am niște oameni adevărați așa, bărbați adevărați și femei adevărate care mă iubesc și țin la mine și știu, în 17 ani, cam cât am luptat pentru cei de lângă mine”, a spus Anamaria Prodan pentru emisiunea La Măruță, difuzată pe PRO TV.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au căsătorit în vara anului 2008 și au împreună un copil, Laurențiu Reghecampf junior, în vârstă de 13 ani.