Atac fără precedent la adresa lui Nicolae Badea: „E un mincinos notoriu! Nu el a distrus proiectul nostru?”

Despre Nicolae Badea s-a spus de foarte multe ori în ultima perioadă că ar conduce din umbră clubul din Ștefan cel Mare, însă fanii din DDB contestă implicarea sa în cadrul echipei!

Afaceristul se numără printre cei din garda veche aflați la conducerea lui Dinamo în urmă cu mai mulți ani, iar revenirea sa oficială în „Groapă” a fost văzută de foarte multă lumea ca o salvare pentru echipă. Cu toate acestea, Răzvan Oprea, membru în DDB, l-a făcut praf pe Nicolae Badea, pe care îl acuză că a distrus proiectul pus la cale de suporteri.

„Domnul Badea e un mincinos notoriu! Oamenii tot spun că vorbesc cu domnul Badea. Păi, nu e DDB acționar la Dinamo? Cine e în spatele acestei chestii? Badea. Cine a distrus proiectul nostru? Nu Domnul Badea? El a spus că nu se implică, dar cine e în spate? Nu Badea? Nu zic toți că discută cu Badea? De ce să vorbești cu el dacă el nu este la Dinamo? E susținător din umbră și duce corabia cum o duce.

Se implică tot mai mult, dar să ne spună. Dacă tot vrei să te implici, implică-te până la capăt. E un guru al lui Dinamo? E un guru la care trebuie să vii și să-i spui ce vrei să faci și el spune «E bine. Nu e bine». Asta a devenit? Ca să știm toți. Toată lumea spune «Mă duc să vorbesc cu Badea». De ce nu vorbiți cu cei din conducere? Care e rolul lui? Îl rog, dacă tot este un guru al acestei mișcări, să se implice total. Poate convinge oameni să aducă milioane la club.

D-astea sunt probleme la echipă. Nimeni nu știe ce se întâmplă. Totul e în ceață. Asta se reflectă în joc. Echipa are nevoie de stabilitate. Dacă se va continua pe acest drum, clubul Dinamo e mort. La jucători există blazare. Nu am văzut niciodată așa ceva la Dinamo. Nu am văzut asemenea faliment personal niciodată. Băi, băieți, reveniți-vă puțin! Ca să faci performanță trebuie să fii serios.”, a spus Răzvan Oprea, potrivit Digi Sport.