Atac frontal la Flavius Stoican: „Dinamo are un antrenor manelist. În ziua înmormântării nașului său, Ilie Balaci, cânta manele. O rușine”

Flavius Stoican a fost pus în funcția de antrenor principal la Dinamo în pauza competițională de iarnă. Acesta i-a succedat lui Mircea Rednic.

Florin Prunea, fost component și oficial al echipei din Ștefan cel Mare, îl critică pe tehnicianul de 45 de ani, la adresa căruia a trimis acuze dure.

Ex-portarul naționalei României îl numește pe Stoican ”manelist”, făcând referire și la un episod elocvent. Prunea afirmă faptul că Stoican a lipsit de la înmormântarea marelui Ilie Balaci, nimeni altul decât nașul său. În schimb, acesta s-ar fi distrat pe ritmuri de manele.

„Dinamo are un antrenor manelist, Stoican nu are ce căuta acolo. Este o rușine pentru istoria acestui club să aibă un antrenor ca Stoican, la ce antrenori am cunoscut acolo. Când am văzut, înainte de meciul cu Botoșani, că a zis că n-au nimic de pierdut, m-am gândit că el n-are nimic de pierdut, că n-are nimic în comun cu cultura acestui club. Dar suporterii dinamoviști au de pierdut! Am rămas siderat!