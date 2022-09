Atac sub centură la Gigi Becali: „A luat niște bani pe munca altora”

Tudorel Stoica, fostul jucător al Stelei, se ia de Gigi Becali și îi transmite să dea mai departe jumătate din banii primiți de patronul FCSB de la UEFA.

„Gigi Becali a luat niște bani pe munca altora”, a spus Tudorel Stoica

FCSB a primit un bonus din partea UEFA după calificarea în grupele Conference League. Patronul Gigi Becali a exultat de bucurie, susținând că, prin acest gest, forul european a recunoscut că echipa lui este continuatoarea celei care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986.

În replică, Tudorel Stoica, marele absent al finalei de acum 36 de ani, deoarece a fost suspendat, îi cere latifundiarului din Pipera să dea jumătate din bani mai departe.

„Steaua este tot Steaua, chiar dacă FCSB a beneficiat de la UEFA de o premiere. Ar trebui să facă Gigi Becali jumate-jumate banii, să dea mai departe, că vorba aia, a luat niște bani pe munca altora. Asta ca o glumă”, a spus Stoica la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Tudorel Stoica este dezamăgit că nimeni de la CSA Steaua nu i-a cerut ajutorul

În continuare, fostul căpitan al echipei roș-palbastre de acum 3 decenii și jumătate s-a referit și la situația celor de la CSA Steaua. Echipa nu are drept de promovare, deoarece este o entitate de drept public.

„Nu prea s-a vrut obținerea dreptului de a promova în Superligă, cred că a fost un ajutor pentru FCSB, să mai profite un an de situația asta.

Practic se pregătesc, se antrenează degeaba. Eu am susținut și am să susțin echipa întotdeauna, pentru că acolo am jucat.

Spre surprinderea mea, niciunul dintre foștii jucători nu a fost contactat pentru a ajuta cu ceva. Să ne întrebe sau să ne roage să ajutăm cu ceva. Mă simt nebăgat în seama și ca suporter nu am ce să fac.

Astea sunt vremurile, ce să facem. Ministrul ia hotărârea și sunt mulți pe acolo degeaba. E păcat, pentru că cele două echipe care se vor înfrunta au ajuns unde au ajuns.

Sunt mulți tineri care se pricep, care conduc fotbalul, noi suntem învechiți. Patroni care antrenează echipe”, a încheiat fostul mijlocaș.