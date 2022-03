„Au trecut vremurile alea!”. Un portar cu 338 de meciuri în Liga 1, realist în privința potențialului tricolorilor

Din momentul apusului Generației de Aur, naționala a prins doar calificări la Campionatele Europene.

Am fost prezenți la edițiile din 2008 și 2016, iar dacă tradiția s-ar respecta, ar însemna că în 2024 vom fi printre finalistele competiției din Germania. Până la startul preliminariilor, în martie anul viitor, naționala se pregătește pentru parcursul din grupele Nations League. Cu două luni înainte de primul meci, din Muntenegru, lumea fotbalului românesc nu are motive de optimism după ce Chiricheș & Co au pierdut în fața Greciei. Cristi Munteanu consideră că așteptările sunt mult prea mari față de potențialul echipei la momentul actual.

„Avem aceleași probleme, se pare că nu putem să ne depășim condiția. Ăsta e nivelul jucătorilor, ăsta e nivelul fotbalului românesc, în acest moment. Tot dăm vina pe antrenori, dar nu cred că putem scoate mai mult din jucători. Edi Iordănescu nu are nicio vină, abia a fost numit. Cred că putem obține rezultate doar prin organizare bună, risipă de efort mare, apărare încrâncenată, organizare la faze fixe. Cred că avem pretenții prea mari pentru posibilitățile noastre.

Nu poți să fii supărat nici pe jucători, nici pe antrenori. Atât se poate în momentul ăsta, asta este valoarea din momentul de față. Eu nu sunt supărat pe jucători. Sunt conștient că jucătorii vin la națională să joace bine, să alerge și să câștige, dar nu pot. Nu cred că trebuie să mai schimbi mulți antrenori, ca să îți dai seama că ăsta e nivelul fotbalistului român de echipă națională”, a concluzionat cel poreclit „Babicu”, la sport.ro.

Acesta oferă exemplul Macedoniei de Nord pentru construirea unei naționale care să se bată din nou de la egal la egal cu granzii continentului.

„Ca să avem rezultate mai bune, cred că primul lucru pe care trebuie să îl facem e să ne cunoaștem adevărata valoare. Apoi, după ce facem o analiză și ne dăm seama unde am ajuns, trebuie să ne adaptăm situației. Noi ne comparăm cu Belgia, cu Italia, cu Spania, cu Croația, dar au trecut vremurile alea. Trebuie să jucăm ca Macedonia, cred că e modelul perfect pentru noi. Trebuie să dai totul pe teren, să fii organizat pe fază defensivă și să joci la rezultat.

Până acum, loveam în antrenori. Dar nu a fost bun Anghel Iordănescu, nu a fost bun Daum, nu a fost bun Contra, nu a fost bun Rădoi, acum nu e bun Edi Iordănescu. Nu a fost bun unul, dar nu sunt buni toți? Unii au jucat la rezultat, Rădoi a încercat să producă fotbal, tot nu a ieșit nimic. Cred că trebuie să stăm cu fundul în poartă, să jucăm pe contraatac. Stai bine în apărare, te bați pentru fiecare minge, speculezi fazele fixe și poate mai câștigi meciuri”, a mai punctat Munteanu.