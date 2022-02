Aventura Simonei Halep la Doha s-a încheiat după mai puțin de 100 de minute! Înfrângere clară în primul tur

Românca a fost depășită clar de franțuzoaica Carolina Garcia, după ce în urmă cu 3 zile era învinsă în semifinalele de la Dubai de către letona Jelena Ostapenko.

Meciul dintre cele două a început cu 45 de minute întârziere față de ora programată. În primul set s-a mers cap la cap, fiecare dintre cele două sportive reușind să își valorifice serviciul până la scorul de 5-4 în favoarea lui Garcia, numărul 76 WTA. Acesta a fost momentul în care reprezentanta Franței a reușit breakul și a câștigat astfel primul act. Iar startul setului doi a început în aceeași notă. Garcia s-a desprins la 3-0 după încă un break, iar diferența s-a păstrat până la final, fără ca Simona să poată pune în pericol victoria adversarei sale în turul inaugural al turneului de la Doha.

Caro comes through! ✈️

🇫🇷 @CaroGarcia upsets Halep in straight sets to reach Round 2 in Doha.#QatarTennis pic.twitter.com/WvXsp4CuJ0

