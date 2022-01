„Avocații care mă reprezintă vor prelua totul!”. Edi Iordănescu, ultimele clarificări după acuzațiile lui Condescu

Antrenorul în vârstă de 43 de ani a oferit o nouă reacție după acuzațiile incredibile lansate de Marian Condescu, fostul președinte al celor de la Pandurii Tg-Jiu!

La scurt timp după ce a devenit selecționerul României, Edi Iordănescu a intrat în centrul unui scandal imens, alături de Narcis Răducanu. Cei doi sunt acuzați că au pus umărul la dezastrul financiar al clubului din Gorj, iar Marian Condescu a susținut chiar că tehnicianul ar fi fost numit prin intervenție politică la Pandurii, în anul 2014. Acum însă, Iordănescu jr. a ținut să facă ultimele precizări cu privire la ultimele dezvăluiri din fotbalul românesc.

„Aceasta este ultima precizare şi ultimul comentariu pe care îl fac în legătura cu subiectul “Condescu”. După acest moment, totul va fi preluat de avocaţii care mă reprezintă. Nu vom avea poziţii oficiale în spaţiul public, vom aştepta să-şi termine “tirada” dl Condescu, după care vom decide paşii următori.

Constat cu stupoare că imaginaţia dlui. Condescu atinge cote maxime. Insinuează că eu l-am îndepărtat pe Dl Pârvulescu din calitate de preşedinte executiv al Pandurilor. Menţionez faptul că atunci când eu am fost adus la Tg. Jiu, clubul Pandurii nu avea, cel puţin scriptic, preşedinte executiv. Acesta a fost de altfel şi unul dintre motivele pentru care la conferinţa de prezentare au fost şi reprezentanti ai politicului local. Erau oameni care susţineau deja de mult timp clubul şi factori de decizie ai clubului. Chiar subliniez faptul că domniile lor, au dorit mereu binele clubului şi au ajutat foarte mult echipa în timp.

Nu cred că trebuia să refuz conferinţa de prezentare, pe de-o parte fiind obligaţia mea contractuală iar pe de altă parte am considerat ca fiind un lucru normal şi firesc să fiu prezentat de factorii de decizie. La negocierile premergătoare semnării contractului, mi s-a prezentat situaţia la nivelul executivului, iar pentru că postul de preşedinte executiv era vacant, a fost întocmită o listă cu 3 posibili candidaţi pe care factorii de decizie îi luau în calcul pentru numire, listă care mi-a fost prezentată şi mie.

Pe această listă se afla şi dl. Pârvulescu. Fiind întrebat, am spus că mi-ar plăcea foarte mult să colaborez cu dânsul, întrucât avea foarte multă experienţă, fusese şi în trecut la Pandurii şi produsese performanţe frumoase. Îl consideram (şi îl consider) un conductor foarte competent , care cunoştea foarte bine grupul de jucători şi, ţinând cont că echipa era pe loc retrogradabil şi urmau să „pice” 6 echipe (atunci s-a modificat sistemul competiţional), am considerat că venirea dânsului poate avea un impact pozitiv, imediat.

Aproximativ 3 luni mai târziu dl Pârvulescu a părăsit clubul, fără ca eu să am o contribuţie sau un cuvant de spus în acest sens. Cred cu tărie în integritatea dlui Pârvulescu şi sunt sigur că a fost şi este un conducător drept şi competitiv si mai cred că e nevoie de o logică simplă să înţelegi că antrenorul, ca şi angajat al clubului, nu poate participa în vreun fel la o decizie de înlocuire a conducerii executive.

Mai mult decât atât, în următoarele aproximativ două luni şi jumătate, până la finalul sezonului, echipa a rămas fără preşedinte executiv şi mărturisesc că a fost o perioadă cumplit de dificilă pentru mine, staff şi jucători, pentru că exista riscul major al retrogradării, iar clubul avea nevoie de conducere, de linişte şi de stabilitate.

Narcis Răducan a venit aproximativ 3 luni mai târziu, la începutul sezonului următor, după ce echipa s-a salvat de la retrogradare, ales, la fel ca şi Dl. Pârvulescu, de către factorii de decizie dintr-o listă de 3-4 nume. E normal să mă bucur că s-a realizat acea mutare, pentru că împreună am produs performanţe istorice pentru Pandurii.

Referitor la situaţia financiară în care a ajuns Pandurii, lucrurile sunt foarte simple şi clare. La mijlocul sezonului, ca urmare a unei decizii a organelor de conducere, Complexul Energetic Oltenia, principalul membru cotizant şi susținător al clubului, a oprit în totalitate finanţarea. De aici diferenţa de aproximativ 60% din bugetul anual. Performanţele echipei au atras fonduri, dar nu suficiente pentru a putea susţine financiar clubul pe termen lung şi pentru a acoperi diferenţa de buget, fapt ce a dus, un an şi jumătate mai târziu, la blocajul financiar.

Afirm încă o dată că Pandurii a reprezentat şi reprezintă pentru mine o parte frumoasă a vieţii şi carierei mele, şi că, deşi mă întristează atacul imoral şi nejustificat al dlui. Condescu, acesta nu poate să ştirbească respectul pe care îl port Clubului şi suporterilor săi.