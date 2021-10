AZ Alkmaar, temătoare înaintea duelului cu CFR: „Nu suntem favoriți. Trebuie să-i împiedicăm să strălucească!”

Antrenorul olandezilor, Pascal Jansen, a vorbit la conferința de presă dinainte duelului de la Cluj despre cât de dificilă va fi disputa împotriva campioanei României!

Ardelenii nu traversează deloc cea mai bună perioadă, astfel că ocupă ultima poziție în grupa D din Conference League, cu doar un punct acumulat în primele două jocuri. Cu toate acestea, elevii lui Dan Petrescu îl sperie pe antrenorul celor de la AZ Alkmaar, care și-a luat toate măsurile de siguranță pentru confruntarea din această seară.

„Adversarii noștri au un singur punct în grupă, dar sunt lideri în campionatul României. În plus, un meci în deplasare în Europa este mereu dificil, așa că trebuie muncim din greu pentru a câștiga. CFR Cluj are șanse de calificare, meciul are o mare miză și pentru ei.

Antrenorul lor, Dan Petrescu, este un nume mare în fotbalul european. Sunt sigur că vrea să obțină maximum cu echipa sa și are jucători buni la dispoziție. Este datoria noastră să-i împiedicăm să strălucească.

Nu cred că suntem favoriți. Cine suntem pentru a fi siguri de acest lucru? Nu cred că este cazul. Am fost lăudați după victoria cu Utrecht, dar mai avem multe lucruri de îmbunătățit. Avem nevoie de constanță în evoluții. Obiectivul nostru este să avem mereu controlul asupra jocului și încă n-am ajuns la acel nivel.

Am un grup de jucători foarte capabili să realizeze lucruri frumoase. Dar asta nu înseamnă că totul va veni de la sine. Dacă nu vom da totul, riscăm enorm să nu obținem maximum. Mentalitatea potrivită la AZ Alkmaar este că trebuie să muncești din greu pentru orice”, a spus Pascal Jansen, la conferința de presă.