VIDEO | Jucătorii CFR-ului au tras semnalul de alarmă: „Trebuie să ne trezim neapărat! Mai slab decât atât nu se poate”

Campioana României va juca în această seară, de la ora 22.00, contra celor de la AZ Alkmaar, în grupele Conference League!

Formația lui Dan Petrescu traversează o perioadă mai puțin bună în momentul de față, astfel că impactul revenirii antrenorului în vârstă de 53 de ani nu este cel așteptat. Ardelenii au un singur punct după primele două jocuri în noua competiție înființată de UEFA și ocupă ultima poziție în grupă, însă nici în Liga 1 lucrurile nu merg în direcția dorită de „feroviari”.

La conferința de presă premergătoare duelului cu olandezii, căpitanul ardelenilor a avut un mesaj clar pentru elevii săi. Mario Camora a transmis că este momentul ca toată lumea să se trezească și să facă o schimbare de atitudine, deoarece echipa a ajuns într-un moment greu și este mare nevoie de obținerea unor rezultate pozitive.

„Jucăm împotriva unei echipe foarte bune, cu multă calitate, o echipă tânără. Mai important este că venim după un meci… trebuie să vorbim despre rușinea care a fost, trebuie să avem mai multă dorință de a câștiga. Poate că e ultima șansă și trebuie să scoatem un rezultat pozitiv. Poate că mai importantă este atitudinea echipei, care trebuie schimbată radical.

Greu am reușit să trecem peste eșecul cu Rapid. De când sunt la CFR, a fost unul dintre cele mai slabe meciuri pe care l-a făcut echipa, în 11 sezoane. Echipa n-a avut dorință, atitudine. Trebuie să ne ridicăm. Au fost două nopți foarte grele, în care ne-am gândit la ce s-a întâmplat. Dacă n-o să schimbăm această mentalitate… avem un meci de zece ori mai greu decât cel cu Rapid. Cu tot respectul pentru Rapid, jucăm împotriva unei echipei care are mai multă calitate.

Trebuie să ne trezim neapărat, mai slab decât atât nu se poate. Am avut niște discuții. Mâine trebuie să demonstrăm altă atitudine, altă mentalitate. Cel mai important e să dăm totul pe teren”, a spus Mario Camora, la conferința de presă.