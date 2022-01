„Bag 5 milioane de euro și iau 2-3 jucători!”. Gigi Becali, anunțul momentului la FCSB

Afaceristul din Pipera a vorbit din nou despre strategia pe care o pune la cale în cadrului clubului său și a dezvăluit cum are de gând să procedeze în viitor!

FCSB nu a transferat pe nimeni în această iarnă, iar campaniile de achiziții făcute în anii precedenți sunt doar o amintire frumoasă pentru fanii bucureștenilor. Acum, Gigi Becali nu este dispus să mai aducă vreun fotbalist, asta deoarece nu vrea să mai riște banii familiei sale.

Cu toate acestea însă, finanțatorul FCSB-ului a dat de înțeles că va investi din nou la clubul său, doar în momentul în care elevii lui Toni Petrea vor începe să obțină performanță.

”Nu e atipic să nu facem transferuri. FCSB are un patron care, de când a intrat în fotbal, a zis: în funcție de cum e situația, așa voi face. Nu vreau să îmi înghețe picioarele. Întind picioarele cât e plapuma. Nu pot să îmi bat joc de bani, că facem fotbal. Fotbalul e un joc frumos, care place la oameni. 22 de jucători aleargă pe teren ca să bage o minge în poartă. Există unul care trebuie să dea bani.

Și ăla, dacă nu are inteligență să dea banii cu cap, ajunge la insolvență, la faliment, nu mai are bani, nu mai are mâncare pentru familia lui, nu mai are unde sta, s-au mai întâmplat. Eu îmi văd de treaba mea. Înainte aveam altă mentalitate. Atunci căutam celebritatea, acum fotbalul e idolatrie și business. Nu vreau niciodată să însemne să risc eu banii familiei.

Și atunci Budescu, la revedere, nu îi mai dau 25 de mii de euro pe lună. Keșeru, mai avem nevoie de el, îl ținem până în vară. În vară facem imediat retușuri, dacă avem șanse să luăm campionatul, mai băgăm cinci milioane de euro și mai luăm doi-trei jucători. Dacă nu, stai, mă, în Conference League. La Barcelona nu au stres. Acolo, oamenii care vor spectacol bagă bani. Sunt ăia care cotizează. Vin ăia care conduc fotbalul, Laporta, și au și ei salariu”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.