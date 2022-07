Bănel Nicoliță crede în revitalizarea FCSB-ului de către Dică: „E fratele meu mai mare! O să ducă echipa pe primul loc!”

Bănel Nicoliță a fost prezent la meciul FCSB-Saburtalo (4-2). Acesta a fost foarte bucuros de calificarea fostei sale echipe în turul 3 din Conference League.

Fostul fotbalist a vorbit după meci despre revenirea lui Nicolae Dică pe banca FCSB-ului, dar și despre plecarea vârfului Florin Tănase.

„Am venit special pentru Dică, e fostul meu coleg, fratele meu mai mare!”

„Mă bucur din toată inima. Da, am venit special pentru Dică, e fostul meu coleg, fratele meu mai mare, care m-a învățat multe în viață. Mă bucur și pentru Coman, trece printr-o perioadă foarte grea, dar cu golul ăsta sper să își revină cât mai repede pentru că FCSB are nevoie de valoarea lui. Știu că e un jucător foarte puternic și are nevoie de totă lumea.

Cu Tănase am jucat la Viitorul. Cu siguranță, nu va fî ușor de înlocuit Tănase, dar eu zic că Florinel Coman o poate face.

Nu mai există echipe mici, ați văzut și la echipele naționale, sunt multe cazuri de echipe care plecă favorite și iau bătaie.

Nu trebuie să exagerăm, e și primul meci al lui Dică. Mi-aș dori din toată inima să ducă echipa acolo unde îi este locul, pe primul loc”, a declarat Bănel Nicoliță, după FCSB-Saburtalo.

Odată cu meciul de aseară, Nicolae Dică, noul tehnician al FCSB-ului, a bifat prima victorie de la revenirea sa pe banca echipei.