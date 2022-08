Barcelona a înregistrat la ligă 6 transferuri făcută în această vară! Ce vedetă a rămas pe dinafară

Echipa spaniolă Barcelona i-a înregistrat la federație, pe ultima sută de metri, pe 4 dintre cei 5 jucători aduși în această vară. A rămas pe dinafară Jules Kounde.

Barcelona i-a înregistrat la federație pe Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessie, Andreas Christensen

La Liga, forul care organizează campionatul primei divizii spaniole, a confirmat înregistrările de către Barcelona ale lui Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessie, Andreas Christensen, Ousmane Dembele și Sergi Roberto.

Primii patru au fost aduși în această vară, iar ultimii doi și-au prelungit contractele scadente la finele sezonului trecut.

Singurul contract care nu a fost „validat” este al lui Jules Kounde, dar acesta oricum nu era pregătit să joace în prima etapă, sâmbătă, 13 august, pe teren propriu, cu Rayo Vallecano.

Fundașul francez încă se recuperează de la o operație în zona publiană efectuată la sfârșitul sezonului trecut, chiar dacă a jucat câteva minute în Trofeul Joan Gamper, meciul cu ocazia căruia Barcelona și-a prezentat lotul pentru viitorul sezon.

Situația lui Kounde nu are de ce să-i îngrijoreze pe fanii catalani. Publicația spaniolă AS notează că Barcelona poate înregistrat contractul până pe 31 ianuarie, dar oficialii clubului o vor face mult mai repede.

Barcelona vrea să scape cât mai repede de Frenkie de Jong, Sergiño Dest și Memphis Depay

Barcelona nu mai are probleme din punct de vedere al depășirii plafonului salarial, deoarece tocmai a încasat 100 de milioane de euro după ce a vândut 25% din Barca Studios către Orpheus Media. Mai mult, chiar Gerard Pique a anunțat că joacă gratis în sezonul viitor, renunțând la salariul de 52 de milioane de euro.

În plus, clubul catalan mai are o variantă „de rezervă”: renunțarea la un jucător. De fapt, Barcelona are de gând să scape de trei fotbaliști: Frenkie de Jong, Sergiño Dest și Memphis Depay.

Explicația este că gruparea condusă de Joan Laporta vrea să mai aducă trei jucători. Deja se poartă negocieri pentru transferul lui Bernardo Silva de la Manchester City și a lui Marcos Alonso de la Chelsea.

În plus, clubul catalan a pus ochii și pe fundaș dreapta Hector Bellerin, de la Arsenal. Tot AS scrie că Marcos Alonso ar putea fi prezentat la începutul săptămânii viitoare, lucru care înseamnă că va debuta pe 21 august, în meciul cu Real Sociedad.