Basarab Panduru îi face morală unui antrenor din Liga 1: „Nu a fost inspirat în ce a zis”

CFR Cluj a terminat la egalitate, 0-0, meciul amical de pe teren propriu cu Dinamo Kiev, echipă pregătită de Mircea Lucescu. La final, Dan Petrescu, tehnicianul gazdelor, a criticat arbitrajul. Din acest motiv, Basarab Panduru a simțit nevoia să-i atragă atenția.

Basarab Panduru l-a criticat pe Dan Petrescu, din cauza declarațiilor după amicalul cu Dinamo Kiev

Fostul internațional român Basarab Panduru l-a criticat pe Dan Petrescu pentru atitudinea avută după amicalul lui CFR Cluj cu Dinamo Kiev, meci încheiat la egalitate, 0-0. Tehnicianul gazdelor a criticat arbitrajul, spunând că echipa lui trebuie să primească 2-3 penalty-uri.

„Ce vrei să zic? Nu ai ce să zici. Părea serios. Am crezut că e glumă prima dată. Voiam să văd exact pe video, dar e foarte serios. Chiar credea în ce zicea şi o iau ca o glumă în continuare, că nu poţi să zici ce ai spus.

Vorbim despre un meci amical. Ok, înţeleg că vrei să câştigi şi meciurile astea, dar nu a fost inspirat în ce a zis. El aşa a fost mereu, nu doar acum. Noi mereu avem tendinţa de a analiza oamenii când pierd. Începem acum să le vedem pe toate, dar nu ştiu dacă a făcut bine.

E obligat, cei de la comisie sunt obligaţi să-l delege pe Istvan Kovacs la unul dintre meciurile decisive din play-off”, a declarat Basarab Panduru la Orange Sport.

Dan Petrescu a criticat arbitrajul după un meci amical

După ce s-a năpustit asupra lui Istvan Kovacs, centralul care a condus derby-ul cu FCSB de duminica trecută, „Bursucul” l-a luat în vizor și pe fratele arbitrului din Carei. Szabolcs Kovacs a fost delegat să oficieze la amicalul campionei României cu Dinamo Kiev, ieri seară, în Gruia. Și nici el nu a scăpat de reproșurile tehnicianului.

„Cred că meritam victoria, dar Dinamo Kiev e o echipă foarte bună, și astăzi a jucat foarte bine, dar per total nu știu dacă au avut vreun șut pe poartă. Cred că am avut și 2-3 penalty-uri, dar nu am mai primit nici în amicale, nici în meciuri oficiale.

Asta este, a venit fratele lui Kovacs acum, la următorul meci vine sora lui Kovacs, apoi fata sau băiatul lui Kovacs. Și uite așa continuăm… OK, e meci amical, dar dacă e penalty, mă băiatule, dă, mă, că a fost clar! Au fost două la aceeași fază”, a acuzat Petrescu.